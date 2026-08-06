Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack

Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.

Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchy kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulator litowo-jonowy objęty 3-letnią gwarancją zapewnia żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych i jest całkowicie bezobsługowy. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydmuchiwane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.

Cechy i zalety
Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach (technologia KART).
  • Niezwykle zwrotny i skuteczny – idealny do mocno umeblowanych obszarów.
  • Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
  • Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Wbudowana ładowarka
  • Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
  • Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Funkcja wstępnego podmiatania
  • Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
  • Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
  • Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
  • Całkowicie bezobsługowy, o trzykrotnie dłuższej żywotności w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami.
  • Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
  • Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Oszczędza zasoby i wydłuża czas działania nawet o 50%.
  • 40% ciszej.
  • Redukcja emisji CO2.
Kompaktowe urządzenie
  • Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
  • Brak wystających z urządzenia elementów.
  • Łatwa obsługa.
Bardzo niska waga
  • Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
  • Łatwiejszy transport w pojazdach.
Składana kierownica
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
  • Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Szczotki walcowe
  • Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
  • Idealne do czyszczenia spoin i powierzchni strukturalnych.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 450
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 500
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1260
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 30
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 3,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 220 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 750 - 1050
Nacisk szczotki (g/cm²) 100 - 150
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1118
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63
Napięcie (V) 25,2
Moc znamionowa (W) do 550
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 43
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 866 x 530 x 1061

Zakres dostawy

  • Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zmienna siła nacisku szczotek
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack

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