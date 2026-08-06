Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack
Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.
Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchy kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulator litowo-jonowy objęty 3-letnią gwarancją zapewnia żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych i jest całkowicie bezobsługowy. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydmuchiwane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.
Cechy i zalety
Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach (technologia KART).
- Niezwykle zwrotny i skuteczny – idealny do mocno umeblowanych obszarów.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Wbudowana ładowarka
- Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
- Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Funkcja wstępnego podmiatania
- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
- Całkowicie bezobsługowy, o trzykrotnie dłuższej żywotności w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami.
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Oszczędza zasoby i wydłuża czas działania nawet o 50%.
- 40% ciszej.
- Redukcja emisji CO2.
Kompaktowe urządzenie
- Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
- Brak wystających z urządzenia elementów.
- Łatwa obsługa.
Bardzo niska waga
- Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
- Łatwiejszy transport w pojazdach.
Składana kierownica
- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Szczotki walcowe
- Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
- Idealne do czyszczenia spoin i powierzchni strukturalnych.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|450
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|500
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|22 / 22
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1260
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 30
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 3,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|750 - 1050
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100 - 150
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1118
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63
|Napięcie (V)
|25,2
|Moc znamionowa (W)
|do 550
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|43
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|866 x 530 x 1061
Zakres dostawy
- Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek
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