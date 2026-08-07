Szorowarka K Mop 46 Bp

K-Mop 46 łączy intuicyjną obsługę z aktywnym wspomaganiem prowadzenia i potężną siłą ssania. Zapewnia perfekcyjne rezultaty na pełnej szerokości 46 cm, gwarantując suche i bezpieczne posadzki natychmiast po umyciu.

K-Mop 46 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie chcą rezygnować z ergonomii, trwałości i wydajności szorowarek kompaktowych. Niezwykle zwrotna konstrukcja z aktywnym wspomaganiem prowadzenia sprosta każdemu wyzwaniu – od ciasnych toalet po duże korytarze, aktywnie wspomagając operatora w zakrętach. Szerokość robocza 46 cm zapewnia maksymalną efektywność, a możliwość podniesienia belki ssącej pozwala na intensywne szorowanie trudnych zabrudzeń (metoda dwuetapowa),. Ergonomia opracowana z ekspertami gwarantuje pracę przyjazną dla pleców: płynna regulacja wysokości uchwytu oraz minimalny nacisk na dłoń dbają o komfortową pracę personelu. Dzięki 4-litrowym zbiornikom, trybowi eco!Mode i wykonaniu w 28% z materiałów z recyklingu, K-Mop 46 oszczędza cenne zasoby. Urządzenie jest zasilane uniwersalną baterią Battery Power+ z precyzyjnym wskaźnikiem czasu pracy w minutach.

Cechy i zalety
Najprostsza obsługa
  • Trakcja dzięki przeciwbieżnym szczotkom.
  • Dzięki rolkom na głowicy czyszczenie przy ścianach nie powoduje żadnych uszkodeń powierzchni
  • Czyszczenie 360° poprzez przechylanie kolumny we wszystkich kierunkach.
Najbardziej intuicyjna obsługa
  • Bezgłosowy interfejs HMI do ustawiania najważniejszych funkcji.
  • Dobrze znane kodowanie kolorystyczne Kärcher (żółte elementy sterujące).
  • Niskie koszty szkolenia dzięki intuicyjnej konstrukcji.
Ergonomia
  • Opracowany we współpracy z ekspertami w dziedzinie ergonomii.
  • Uchwyt z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do każdego operatora
  • Zmniejszony ciężar na dłoni podczas pracy dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu elementów.
Zrównoważony rozwój
  • Wykonano z wykorzystaniem 28% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
Najlepsze efekty czyszczenia
  • 4-litrowe zbiorniki świeżej i zanieczyszczonej wody zapewniają odpowiedną wydajność.
  • Skuteczne czyszczenie nawet małych, mocno umeblowanych obszarów, a także dużych powierzchni.
  • 2-etapowe intensywne czyszczenie z możliwością podnoszenia listwy zbierającej.
Doskonałe ssanie
  • Litwy ssące Linatex® w standardzie.
  • Nowoczesna aluminiowa listwa zbierająca z regulacją wysokości.
  • Suche podłogi nawet na mocno strukturyzowanych twardych posadzkach.
Łączność
  • Opcjonalny moduł łączności Plug-in Connect.
  • Rejestrowanie rzeczywistych godzin pracy i lokalizacji.
  • Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym w portalu Kärcher Equipment Management.
Platforma bateryjna
  • Wymienny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+.
  • Niezawodna ochrona w zastosowaniach związanych z wodą.
  • Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą wydajność i zapobiega samorozładowaniu oraz efektowi pamięci.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 460
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 1840
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1200
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 7,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/h) Tryb eco!efficiency: / ok. 1 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 350
Zużycie wody (ml/min) maks. 440
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 22,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 446 x 551 x 1154

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Kółka transportowe

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp
Szorowarka K Mop 46 Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealny dla firm BSC w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.
  • Idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, hoteli i restauracji
  • Ochrona zdrowia
  • Idealna do i czyszczenia codziennego i dogłębnego np. w budynkach użyteczności publicznej
  • Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.