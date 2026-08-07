Szorowarka K Mop 46 Bp
K-Mop 46 łączy intuicyjną obsługę z aktywnym wspomaganiem prowadzenia i potężną siłą ssania. Zapewnia perfekcyjne rezultaty na pełnej szerokości 46 cm, gwarantując suche i bezpieczne posadzki natychmiast po umyciu.
K-Mop 46 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie chcą rezygnować z ergonomii, trwałości i wydajności szorowarek kompaktowych. Niezwykle zwrotna konstrukcja z aktywnym wspomaganiem prowadzenia sprosta każdemu wyzwaniu – od ciasnych toalet po duże korytarze, aktywnie wspomagając operatora w zakrętach. Szerokość robocza 46 cm zapewnia maksymalną efektywność, a możliwość podniesienia belki ssącej pozwala na intensywne szorowanie trudnych zabrudzeń (metoda dwuetapowa),. Ergonomia opracowana z ekspertami gwarantuje pracę przyjazną dla pleców: płynna regulacja wysokości uchwytu oraz minimalny nacisk na dłoń dbają o komfortową pracę personelu. Dzięki 4-litrowym zbiornikom, trybowi eco!Mode i wykonaniu w 28% z materiałów z recyklingu, K-Mop 46 oszczędza cenne zasoby. Urządzenie jest zasilane uniwersalną baterią Battery Power+ z precyzyjnym wskaźnikiem czasu pracy w minutach.
Cechy i zalety
Najprostsza obsługa
- Trakcja dzięki przeciwbieżnym szczotkom.
- Dzięki rolkom na głowicy czyszczenie przy ścianach nie powoduje żadnych uszkodeń powierzchni
- Czyszczenie 360° poprzez przechylanie kolumny we wszystkich kierunkach.
Najbardziej intuicyjna obsługa
- Bezgłosowy interfejs HMI do ustawiania najważniejszych funkcji.
- Dobrze znane kodowanie kolorystyczne Kärcher (żółte elementy sterujące).
- Niskie koszty szkolenia dzięki intuicyjnej konstrukcji.
Ergonomia
- Opracowany we współpracy z ekspertami w dziedzinie ergonomii.
- Uchwyt z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do każdego operatora
- Zmniejszony ciężar na dłoni podczas pracy dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu elementów.
Zrównoważony rozwój
- Wykonano z wykorzystaniem 28% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
Najlepsze efekty czyszczenia
- 4-litrowe zbiorniki świeżej i zanieczyszczonej wody zapewniają odpowiedną wydajność.
- Skuteczne czyszczenie nawet małych, mocno umeblowanych obszarów, a także dużych powierzchni.
- 2-etapowe intensywne czyszczenie z możliwością podnoszenia listwy zbierającej.
Doskonałe ssanie
- Litwy ssące Linatex® w standardzie.
- Nowoczesna aluminiowa listwa zbierająca z regulacją wysokości.
- Suche podłogi nawet na mocno strukturyzowanych twardych posadzkach.
Łączność
- Opcjonalny moduł łączności Plug-in Connect.
- Rejestrowanie rzeczywistych godzin pracy i lokalizacji.
- Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym w portalu Kärcher Equipment Management.
Platforma bateryjna
- Wymienny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+.
- Niezawodna ochrona w zastosowaniach związanych z wodą.
- Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą wydajność i zapobiega samorozładowaniu oraz efektowi pamięci.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|460
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|4 / 4
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 1840
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1200
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność (Ah)
|7,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu
|(7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/h)
|Tryb eco!efficiency: / ok. 1 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|350
|Zużycie wody (ml/min)
|maks. 440
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|22,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|446 x 551 x 1154
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Kółka transportowe
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealny dla firm BSC w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.
- Idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, hoteli i restauracji
- Ochrona zdrowia
- Idealna do i czyszczenia codziennego i dogłębnego np. w budynkach użyteczności publicznej
- Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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