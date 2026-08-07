K-Mop 46 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie chcą rezygnować z ergonomii, trwałości i wydajności szorowarek kompaktowych. Niezwykle zwrotna konstrukcja z aktywnym wspomaganiem prowadzenia sprosta każdemu wyzwaniu – od ciasnych toalet po duże korytarze, aktywnie wspomagając operatora w zakrętach. Szerokość robocza 46 cm zapewnia maksymalną efektywność, a możliwość podniesienia belki ssącej pozwala na intensywne szorowanie trudnych zabrudzeń (metoda dwuetapowa),. Ergonomia opracowana z ekspertami gwarantuje pracę przyjazną dla pleców: płynna regulacja wysokości uchwytu oraz minimalny nacisk na dłoń dbają o komfortową pracę personelu. Dzięki 4-litrowym zbiornikom, trybowi eco!Mode i wykonaniu w 28% z materiałów z recyklingu, K-Mop 46 oszczędza cenne zasoby. Urządzenie jest zasilane uniwersalną baterią Battery Power+ z precyzyjnym wskaźnikiem czasu pracy w minutach.