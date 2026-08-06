Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek. Z komponentami wykonanymi z aluminium, 80 Ah Li-Ion akumulatorem, systemem dozowania i czyszczenia zbiornika, głowicą szorującą R 55, jak i systemem automatycznego napełniania/płukania zbiornika.
Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp wyróżnia się wyjątkowo solidnym designem. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Głowica szorująca R 55 ze zintegrowaną funkcją zamiatania skutecznie zapewnia optymalne efekty czyszczenia, a także czyste posadzki. Prowadzone ręcznie urządzenie jest zasilane 80 Ah litowo-jonowym akumulatorem, który pozwala na użytkowanie szorowarki przez długi czas. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność nawet w przypadku wyjątkowo wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia automatyczne zatrzymanie urządzenia. Uniwersalny wąż donapełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.
Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenieObserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonieWięcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewaneSolidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
R 55 podwójna głowica szorująca walcowa
- Duży nacisk i prędkość szczotki.
- Znakomite efekty czyszczenia, również w przypadku dokładnego czyszczenia i czyszczenia strukturalnych posadzek.
- Zintegrowana funkcja zamiatania wstępnego.
System Eco!Flow
- Dozowanie wody uzależnione od prędkości, z jaką porusza się urządzenie.
- Niezmiennie dobre efekty czyszczenia nawet w zakrętach.
Automatyczny system płukania zbiornika
- Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Bez rozbryzgiwania.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
- Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
- Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|550
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3300
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1980
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|965
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|235
|Waga bez akcesoriów (kg)
|162
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- System FACT
- DOSE
- Funkcja zamiatania
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- System automatycznego płukania zbiornika
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- obsługa za pomocą aplikacji
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- dozowanie wody zależne od prędkości
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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