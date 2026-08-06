Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek. Z komponentami wykonanymi z aluminium, 80 Ah Li-Ion akumulatorem, systemem dozowania i czyszczenia zbiornika, głowicą szorującą R 55, jak i systemem automatycznego napełniania/płukania zbiornika.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp wyróżnia się wyjątkowo solidnym designem. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Głowica szorująca R 55 ze zintegrowaną funkcją zamiatania skutecznie zapewnia optymalne efekty czyszczenia, a także czyste posadzki. Prowadzone ręcznie urządzenie jest zasilane 80 Ah litowo-jonowym akumulatorem, który pozwala na użytkowanie szorowarki przez długi czas. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność nawet w przypadku wyjątkowo wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia automatyczne zatrzymanie urządzenia. Uniwersalny wąż donapełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.

Cechy i zalety
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Więcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill: Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Solidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
R 55 podwójna głowica szorująca walcowa
  • Duży nacisk i prędkość szczotki.
  • Znakomite efekty czyszczenia, również w przypadku dokładnego czyszczenia i czyszczenia strukturalnych posadzek.
  • Zintegrowana funkcja zamiatania wstępnego.
System Eco!Flow
  • Dozowanie wody uzależnione od prędkości, z jaką porusza się urządzenie.
  • Niezmiennie dobre efekty czyszczenia nawet w zakrętach.
Automatyczny system płukania zbiornika
  • Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
  • Bez rozbryzgiwania.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
  • Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
  • Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 550
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3300
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1980
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 965
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 235
Waga bez akcesoriów (kg) 162
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1284 x 663 x 1082

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • System FACT
  • DOSE
  • Funkcja zamiatania
  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
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