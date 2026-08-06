Szorowarka B 110 R Bc Dose+D75
Prosta w użytkowaniu samojezdna szorowarka B 110 R o szerokości roboczej 75 centymetrów, z 2 szczotkami dyskowymi i automatycznym systemem napełniającym Auto Fill umożliwiającym szybkie napełnienie zbiornika czystej wody o pojemności 110 litrów.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wydajności powierzchniowej wynoszącej 4500 m² na godzinę. Nasza zasilana akumulatorowo, bardzo kompaktowa oraz prosta w manewrowaniu, samojezdna szorowarka B 110 R zadziwia wyjątkowo bogatym wyposażeniem, niezawodną technologią szczotek dyskowych z szerokością roboczą 75 centymetrów, jak również zbiornikami czystej i brudnej wody o pojemności 110 litrów. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne, przyjazne w obsłudze dla operatora i mogą być kontrolowane za pośrednictwem dużego, kolorowego wyświetlacza w aż 30 językach. Ponadto, kolorowe elementy obsługowe zapewniają wyjątkowo prostą obsługę. Zintegrowany system kluczy KIK ułatwia przyznawanie indywidualnych uprawnień przypisanych do kluczy urządzenia, dzięki czemu skutecznie można zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Nasz automatyczny system napełniający Auto Fill, system dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowanie wody zależne od prędkości, znajdują się w standardowym wyposażeniu i zapewniają niskie zużycie zasobów. Wyjątkowy komfort podczas użytkowania zapewni operatorowi wygodne siedzisko możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej.
Cechy i zalety
Siedzisko z regulacją wysokościNiezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkościZmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Innowacyjny system KIKAby zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania, klucze posiadają różne kolory dla poszczególnych uprawnień umożliwiających zmianę ustawień urządzenia. Tryby pracy urządzenia oraz pozostałe funkcje mogą zostać przyporządkowane danemu operatorowi. Optymalne dopasowanie do indywidualnych zadań danego operatora.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|40
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|650
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|251
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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