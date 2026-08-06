Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wydajności powierzchniowej wynoszącej 4500 m² na godzinę. Nasza zasilana akumulatorowo, bardzo kompaktowa oraz prosta w manewrowaniu, samojezdna szorowarka B 110 R zadziwia wyjątkowo bogatym wyposażeniem, niezawodną technologią szczotek dyskowych z szerokością roboczą 75 centymetrów, jak również zbiornikami czystej i brudnej wody o pojemności 110 litrów. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne, przyjazne w obsłudze dla operatora i mogą być kontrolowane za pośrednictwem dużego, kolorowego wyświetlacza w aż 30 językach. Ponadto, kolorowe elementy obsługowe zapewniają wyjątkowo prostą obsługę. Zintegrowany system kluczy KIK ułatwia przyznawanie indywidualnych uprawnień przypisanych do kluczy urządzenia, dzięki czemu skutecznie można zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Nasz automatyczny system napełniający Auto Fill, system dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowanie wody zależne od prędkości, znajdują się w standardowym wyposażeniu i zapewniają niskie zużycie zasobów. Wyjątkowy komfort podczas użytkowania zapewni operatorowi wygodne siedzisko możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej.