Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75

Umożliwiająca oszczędzanie zasobów samojezdna szorowarka B 110 R z systemem dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowaniem wody zależnym od prędkości i innowacyjnym systemem kluczy KIK.

Zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R wykorzystująca sprawdzoną technologię szczotek walcowych z szerokością roboczą 75 centymetrów i zintegrowaną funkcją zamiatania dla szybkiego oraz dokładnego czyszczenia w jednym kroku. W celu oszczędzania zasobów, urządzenie posiada system dozowania środka czyszczącego DOSE, a także dozowanie wody zależne od prędkości. Nasz innowacyjny, automatyczny system napełniający Auto Fill jest elementem standardowego wyposażenia, po to aby zapewnić wygodne i umożliwiające zaoszczędzenie czasu napełnienie zbiornika czystej wody o pojemności 110 litrów. Duży, kolorowy wyświetlacz, umożliwia obsługę w 30 językach, a także wprowadzenie istotnych ustawień. Jest to także element standardowego wyposażenia. Zapobieganie potencjalnym błędom podczas użytkowania jest możliwe, dzięki indywidualnym uprawnieniom przyznawanym każdemu operatorowi i innowacyjnemu systemowi kluczy KIK. Wysoki komfort podczas użytkowania zapewnia operatorowi wygodne siedzisko z możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej. Boczny moduł szorujący został opracowany z myślą o zwiększeniu szerokości roboczej i jest dostępny również jako element wyposażenia dodatkowego.

Cechy i zalety
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75: Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe. Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń. Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75: Siedzisko z regulacją wysokości
Siedzisko z regulacją wysokości
Niezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75: Dozowanie wody zależne od prędkości
Dozowanie wody zależne od prędkości
Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 750
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 950
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 3150
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 4
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 230
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1200
Nacisk szczotki (g/cm²) 500
Zużycie wody (l/min) maks. 5,7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Moc znamionowa (W) do 2350
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 650
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 251
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1695 x 975 x 1315

Zakres dostawy

  • Wbudowana ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • DOSE
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Siedzisko z regulacją wysokości
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+R75

Wideo

Zastosowania
  • Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
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