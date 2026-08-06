Zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R wykorzystująca sprawdzoną technologię szczotek walcowych z szerokością roboczą 75 centymetrów i zintegrowaną funkcją zamiatania dla szybkiego oraz dokładnego czyszczenia w jednym kroku. W celu oszczędzania zasobów, urządzenie posiada system dozowania środka czyszczącego DOSE, a także dozowanie wody zależne od prędkości. Nasz innowacyjny, automatyczny system napełniający Auto Fill jest elementem standardowego wyposażenia, po to aby zapewnić wygodne i umożliwiające zaoszczędzenie czasu napełnienie zbiornika czystej wody o pojemności 110 litrów. Duży, kolorowy wyświetlacz, umożliwia obsługę w 30 językach, a także wprowadzenie istotnych ustawień. Jest to także element standardowego wyposażenia. Zapobieganie potencjalnym błędom podczas użytkowania jest możliwe, dzięki indywidualnym uprawnieniom przyznawanym każdemu operatorowi i innowacyjnemu systemowi kluczy KIK. Wysoki komfort podczas użytkowania zapewnia operatorowi wygodne siedzisko z możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej. Boczny moduł szorujący został opracowany z myślą o zwiększeniu szerokości roboczej i jest dostępny również jako element wyposażenia dodatkowego.