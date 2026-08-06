Szorowarka z fotelem operatora B 150 R to wysokiej klasy maszyna oferująca wydajność powierzchniową przekraczającą 7200 m² na godzinę. Posiada głowicę dyskową o szerokości 90 cm, która w połączeniu z ekonomicznym systemem dozowania detergentu DOSE, trybem eco!efficiency, systemem dozowania wody zależnym od prędkości oraz mocną, wytrzymałą aluminiową belką ssawną gwarantuje najlepsze rezultaty czyszczenia. Wyposażona jest w wytrzymałe akumulatory litowo jonowe 240 Ah oraz zintegrowaną ładowarkę. Dzięki funkcji auto-fill i automatycznemu płukaniu zbiornika, 150-litrowy zbiornik na świeżą i brudną wodę można szybko napełniać lub czyścić, co zwiększa wygodę. Opatentowany system kluczy KIK skutecznie zapobiega błędom operatora poprzez indywidualne prawa dostępu. Maszyna osiąga prędkość jazdy 8 km/h i jest wyposażona w czujnik kąta skrętu oraz światła do jazdy dziennej.