Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90

Standardowe wyposażenie szorowarki obejmuje głowicę ze szczotkami dyskowymi o szerokości roboczej 90 cm,szczotki boczne, system dozowania detergentów DOSE, funkcję opłukiwania zbiornika RInse baterie litowe oraz wytrzymałą aluminiową ssawę. Maszyna oferuje wydajność powierzchniową 7200 m²/h i prędkość roboczą 8 km/h.

Szorowarka z fotelem operatora B 150 R to wysokiej klasy maszyna oferująca wydajność powierzchniową przekraczającą 7200 m² na godzinę. Posiada głowicę dyskową o szerokości 90 cm, która w połączeniu z ekonomicznym systemem dozowania detergentu DOSE, trybem eco!efficiency, systemem dozowania wody zależnym od prędkości oraz mocną, wytrzymałą aluminiową belką ssawną gwarantuje najlepsze rezultaty czyszczenia. Wyposażona jest w wytrzymałe akumulatory litowo jonowe 240 Ah oraz zintegrowaną ładowarkę. Dzięki funkcji auto-fill i automatycznemu płukaniu zbiornika, 150-litrowy zbiornik na świeżą i brudną wodę można szybko napełniać lub czyścić, co zwiększa wygodę. Opatentowany system kluczy KIK skutecznie zapobiega błędom operatora poprzez indywidualne prawa dostępu. Maszyna osiąga prędkość jazdy 8 km/h i jest wyposażona w czujnik kąta skrętu oraz światła do jazdy dziennej.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • Wydłużony czas pracy akumulatora nawet o 40 procent.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
System automatycznego płukania zbiornika
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
  • Większa higiena.
System dozowania środka czyszczącego "DOSE"
  • Oszczędność środka czyszczącego.
  • Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
  • Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Łatwe przenoszenie
  • Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 850 - 850
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 6800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 4760
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 36 / 240
Czas pracy akumulatora (h) maks. 5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) 8
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Szerokość skrętu w alejce (cm) 181
Zużycie wody (l/min) maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67 - 67
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 957
Waga bez akcesoriów (kg) 218
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Zakres dostawy

  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Akumulator i ładowarka w zestawie
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Automatyczna blokada wody
  • DOSE
  • Hamulec postojowy
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Szorowarka B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
Zastosowania
  • Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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