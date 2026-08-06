Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 200 litrów i głowicy szczotki dyskowej o szerokości 110 cm nasza szorowarka jezdna B 200 R zapewnia imponujące efekty czyszczenia na dużych powierzchniach.
Doskonale wyposażona, wydajna i łatwa w obsłudze: szorowarka jezdna B 220 R imponuje podczas długiego czyszczenia dużych powierzchni dzięki dużej prędkości jazdy wynoszącej 10 km/h – z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci czujnika kąta skrętu. Urządzenie do czyszczenia podłóg jest standardowo wyposażone w nasz system dozowania detergentu DOSE, system dozowania wody reagujący na prędkość, oszczędzający czas system Auto-Fill do wygodnego napełniania zbiornika świeżej wody oraz automatyczny system płukania zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Duża głowica szczotek dyskowych o szerokości 110 cm, wytrzymała wykonana z odlewanego aluminium belka ssąca najnowszej generacji i dwa 220-litrowe zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę zapewniają doskonałe efekty czyszczenia i wydajność do 11 000 m²/h. Aby chronić zarówno operatora, jak i urządzenie, jest ono wyposażone w opatentowany system kluczykowy KIK, który zapobiega błędom operatora, a także migające światła ostrzegawcze, światła do jazdy dziennej i skuteczną ochronę przed uderzeniem z przodu. Dzięki praktycznej konstrukcji i łatwym do zrozumienia kolorowym oznaczeniom, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wbudowana ładowarka i inne opcje uzupełniają możliwości urządzenia.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Szczotki dyskowe i talerze napędowe padów można łatwo wymienić.
- Szczotki dyskowe dostępne w różnych poziomach twardości: miękka, średnia i twarda.
- Rodzaje dysków czyszczących, stworzonych z myślą o użytkowaniu na gładkich powierzchniach.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
Głowice ze szczotkami tarczowymi
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
System dozowania środka czyszczącego "DOSE"
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
System automatycznego płukania zbiornika
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody do 70% w porównaniu do czyszczenia konwencjonalnym wężem z wodą.
- Większa higiena.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|1100 - 1100
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|220 / 220
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|11000
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36 / 240
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180 - 180
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Moc znamionowa (W)
|2500
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|994
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|230
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
- Parkingi wielopoziomowe
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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