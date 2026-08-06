Doskonale wyposażona, wydajna i łatwa w obsłudze: szorowarka jezdna B 220 R imponuje podczas długiego czyszczenia dużych powierzchni dzięki dużej prędkości jazdy wynoszącej 10 km/h – z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci czujnika kąta skrętu. Urządzenie do czyszczenia podłóg jest standardowo wyposażone w nasz system dozowania detergentu DOSE, system dozowania wody reagujący na prędkość, oszczędzający czas system Auto-Fill do wygodnego napełniania zbiornika świeżej wody oraz automatyczny system płukania zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Duża głowica szczotek dyskowych o szerokości 110 cm, wytrzymała wykonana z odlewanego aluminium belka ssąca najnowszej generacji i dwa 220-litrowe zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę zapewniają doskonałe efekty czyszczenia i wydajność do 11 000 m²/h. Aby chronić zarówno operatora, jak i urządzenie, jest ono wyposażone w opatentowany system kluczykowy KIK, który zapobiega błędom operatora, a także migające światła ostrzegawcze, światła do jazdy dziennej i skuteczną ochronę przed uderzeniem z przodu. Dzięki praktycznej konstrukcji i łatwym do zrozumienia kolorowym oznaczeniom, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wbudowana ładowarka i inne opcje uzupełniają możliwości urządzenia.