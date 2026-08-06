Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza

Dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 200 litrów i głowicy szczotki dyskowej o szerokości 110 cm nasza szorowarka jezdna B 200 R zapewnia imponujące efekty czyszczenia na dużych powierzchniach.

Doskonale wyposażona, wydajna i łatwa w obsłudze: szorowarka jezdna B 220 R imponuje podczas długiego czyszczenia dużych powierzchni dzięki dużej prędkości jazdy wynoszącej 10 km/h – z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci czujnika kąta skrętu. Urządzenie do czyszczenia podłóg jest standardowo wyposażone w nasz system dozowania detergentu DOSE, system dozowania wody reagujący na prędkość, oszczędzający czas system Auto-Fill do wygodnego napełniania zbiornika świeżej wody oraz automatyczny system płukania zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Duża głowica szczotek dyskowych o szerokości 110 cm, wytrzymała wykonana z odlewanego aluminium belka ssąca najnowszej generacji i dwa 220-litrowe zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę zapewniają doskonałe efekty czyszczenia i wydajność do 11 000 m²/h. Aby chronić zarówno operatora, jak i urządzenie, jest ono wyposażone w opatentowany system kluczykowy KIK, który zapobiega błędom operatora, a także migające światła ostrzegawcze, światła do jazdy dziennej i skuteczną ochronę przed uderzeniem z przodu. Dzięki praktycznej konstrukcji i łatwym do zrozumienia kolorowym oznaczeniom, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wbudowana ładowarka i inne opcje uzupełniają możliwości urządzenia.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Szczotki dyskowe i talerze napędowe padów można łatwo wymienić.
  • Szczotki dyskowe dostępne w różnych poziomach twardości: miękka, średnia i twarda.
  • Rodzaje dysków czyszczących, stworzonych z myślą o użytkowaniu na gładkich powierzchniach.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
Głowice ze szczotkami tarczowymi
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
System dozowania środka czyszczącego "DOSE"
  • Oszczędność środka czyszczącego.
  • Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
  • Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
System automatycznego płukania zbiornika
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody do 70% w porównaniu do czyszczenia konwencjonalnym wężem z wodą.
  • Większa higiena.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 1100 - 1100
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 220 / 220
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 11000
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 36 / 240
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) 10
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180 - 180
Zużycie wody (l/min) maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Moc znamionowa (W) 2500
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 994
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1925 x 1106 x 1420

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Wbudowana ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • DOSE
  • Hamulec postojowy
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Szorowarka B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
Zastosowania
  • Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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