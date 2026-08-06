Szorowarka z fotelem operatora B 220 R z akumulatorem 240 Ah, zintegrowaną ładowarką i światłami do jazdy dziennej, imponuje wydajnością powierzchniową przekraczającą 9000 m² na godzinę. Głowica dyskowa o szerokości 90 cm, w połączeniu z naszym ekonomicznym systemem dozowania detergentu DOSE, trybem eco!efficiency, systemem dozowania wody zależnym od prędkości oraz mocną, wytrzymałą aluminiową belką ssawną, zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia. Akumulatory litowo-jonowe z 5 letnią gwarancją sprawiają, że czyszczenie jest bezproblemowe,oferują funkcje szybkiego i pośredniego ładowania i zapewniają bezpieczną obsługę. Dzięki funkcji auto-fill i automatycznemu płukaniu zbiorników, 220-litrowe zbiorniki na świeżą i brudną wodę można szybko napełniać lub czyścić, co zwiększa wygodę. Opatentowany system kluczy KIK skutecznie zapobiega błędom operatora poprzez indywidualne prawa dostępu. Maszyna osiąga prędkość jazdy 10 km/h i wyposażona jest w czujnik kąta skrętu.