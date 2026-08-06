Szorowarka B 220 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + D90
Standardowe wyposażenie obejmuje głowicę dyskową o szerokości roboczej 90 cm, akumulatory litowe oraz wytrzymałą aluminiową belkę ssawną. Maszyna osiąga wydajność powierzchniową 9000 m²/h i prędkość roboczą 10 km/h.
Szorowarka z fotelem operatora B 220 R z akumulatorem 240 Ah, zintegrowaną ładowarką i światłami do jazdy dziennej, imponuje wydajnością powierzchniową przekraczającą 9000 m² na godzinę. Głowica dyskowa o szerokości 90 cm, w połączeniu z naszym ekonomicznym systemem dozowania detergentu DOSE, trybem eco!efficiency, systemem dozowania wody zależnym od prędkości oraz mocną, wytrzymałą aluminiową belką ssawną, zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia. Akumulatory litowo-jonowe z 5 letnią gwarancją sprawiają, że czyszczenie jest bezproblemowe,oferują funkcje szybkiego i pośredniego ładowania i zapewniają bezpieczną obsługę. Dzięki funkcji auto-fill i automatycznemu płukaniu zbiorników, 220-litrowe zbiorniki na świeżą i brudną wodę można szybko napełniać lub czyścić, co zwiększa wygodę. Opatentowany system kluczy KIK skutecznie zapobiega błędom operatora poprzez indywidualne prawa dostępu. Maszyna osiąga prędkość jazdy 10 km/h i wyposażona jest w czujnik kąta skrętu.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- Wydłużony czas pracy akumulatora nawet o 40 procent.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
System automatycznego płukania zbiornika
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
System dozowania środka czyszczącego "DOSE"
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Łatwe przenoszenie
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850 - 850
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|220 / 220
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|8500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5950
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36 / 240
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67 - 67
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|994
|Waga bez akcesoriów (kg)
|230
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Zakres dostawy
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Akumulator i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
- Parkingi wielopoziomowe
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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