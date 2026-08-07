Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Atrakcyjna cenowo, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic. Zbiornik o pojemności 70 l, głowica szczotki dyskowej i wytrzymały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah.
BD 50/70 R Classic Bp to kompaktowa szorowarka jezdna z zasilaniem akumulatorowym, która wyróżnia się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności, dobrą wydajnością czyszczenia, wieloma przydatnymi elementami wyposażenia i bardzo łatwą obsługą. Dzięki kompaktowej konstrukcji stanowi poważną alternatywę dla urządzeń prowadzonych ręcznie bez konieczności rezygnacji z komfortu. Oznaczone kolorami elementy obsługi zapewniają wyjątkowo prostą obsługę, a wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah z opcją szybkiego i pośredniego ładowania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Standardowa podstawa Home Base, którą można wyposażyć w haczyki do przenoszenia przyborów do sprzątania, a także opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak uchwyt na worki na śmieci lub mop do wstępnego zamiatania, uzupełniają prostą, lecz bardziej wydajną koncepcję BD 50/70 R Classic Bp.
Cechy i zalety
Prosta obsługaCzytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Trwała bateria litowo-jonowaDługi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.
Szczotka dyskowaSolidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
- Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
- Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
- Pomaga zapobiegać blokowaniu się kanału ssącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|70 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2805
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2000
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|8
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1650
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Moc znamionowa (W)
|1400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|345
|Waga bez akcesoriów (kg)
|112
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Zakres dostawy
- Zasilanie bateryjne
- Akumulator i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
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