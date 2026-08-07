Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Atrakcyjna cenowo, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic. Zbiornik o pojemności 70 l, głowica szczotki dyskowej i wytrzymały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah.

BD 50/70 R Classic Bp to kompaktowa szorowarka jezdna z zasilaniem akumulatorowym, która wyróżnia się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności, dobrą wydajnością czyszczenia, wieloma przydatnymi elementami wyposażenia i bardzo łatwą obsługą. Dzięki kompaktowej konstrukcji stanowi poważną alternatywę dla urządzeń prowadzonych ręcznie bez konieczności rezygnacji z komfortu. Oznaczone kolorami elementy obsługi zapewniają wyjątkowo prostą obsługę, a wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah z opcją szybkiego i pośredniego ładowania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Standardowa podstawa Home Base, którą można wyposażyć w haczyki do przenoszenia przyborów do sprzątania, a także opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak uchwyt na worki na śmieci lub mop do wstępnego zamiatania, uzupełniają prostą, lecz bardziej wydajną koncepcję BD 50/70 R Classic Bp.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Czytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Trwała bateria litowo-jonowa
Trwała bateria litowo-jonowa
Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Szczotka dyskowa
Szczotka dyskowa
Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
  • Doskonała manewrowość
  • Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
  • Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
  • Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
  • Pomaga zapobiegać blokowaniu się kanału ssącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2000
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) 8
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 13 / 20
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1650
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Moc znamionowa (W) 1400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 345
Waga bez akcesoriów (kg) 112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1310 x 590 x 1060

Zakres dostawy

  • Zasilanie bateryjne
  • Akumulator i ładowarka w zestawie
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

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