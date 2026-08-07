BD 50/70 R Classic Bp to kompaktowa szorowarka jezdna z zasilaniem akumulatorowym, która wyróżnia się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności, dobrą wydajnością czyszczenia, wieloma przydatnymi elementami wyposażenia i bardzo łatwą obsługą. Dzięki kompaktowej konstrukcji stanowi poważną alternatywę dla urządzeń prowadzonych ręcznie bez konieczności rezygnacji z komfortu. Oznaczone kolorami elementy obsługi zapewniają wyjątkowo prostą obsługę, a wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah z opcją szybkiego i pośredniego ładowania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Standardowa podstawa Home Base, którą można wyposażyć w haczyki do przenoszenia przyborów do sprzątania, a także opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak uchwyt na worki na śmieci lub mop do wstępnego zamiatania, uzupełniają prostą, lecz bardziej wydajną koncepcję BD 50/70 R Classic Bp.