Odkurzacz piorący Elektroszczotka PW 30/1 do Puzzi 10/2 Adv

Elektroszczotka do urządzenia Puzzi 10/2 Adv. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów.

Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzenia Puzzi 10/2 Adv wyposażonego w gniazdo do podłączenia elektroszczotki. Przeznaczona do prania dywanów i wykładzin dywanowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów. Zastosowanie: Etap 1: Spryskiwanie – roztwór wody i środka czyszczącego penetruje wykładzinę do samej osnowy rozpuszczając zabrudzenia. Etap 2: Szczotkowanie – głowica szczotkowa wzmacnia proces czyszczenia, rozczesuje runo i układa w jednym kierunku. Etap 3: Płukanie i osuszanie – czysta woda wypłukuje zabrudzenia i jest odsysana wraz z brudem w jednym przejściu roboczym.

Cechy i zalety
Szczotki rotacyjne
Do intensyfikacji procesu czyszczenia i wyrównania włókien dywanów.
Zwiększona wydajność czyszczenia
Zwiększa obszar działania o nawet 35 procent.
Przezroczysty wziernik
Okienko kontrolne przy głowicy myjącej do ciągłego monitorowania ssania.
Prosta obsługa
  • Szybki i prosty montaż w miejscu ssawki podłogowej.
  • Obrót szczotki walcowej ułatwia pracę z modelem PW 30/1.
  • Łatwe uruchamianie za pomocą przełącznika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40 - 55
Moc silnika szczotkowego (W) 60
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 260 x 835

Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
Części zamienne

