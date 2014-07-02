Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzenia Puzzi 10/2 Adv wyposażonego w gniazdo do podłączenia elektroszczotki. Przeznaczona do prania dywanów i wykładzin dywanowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów. Zastosowanie: Etap 1: Spryskiwanie – roztwór wody i środka czyszczącego penetruje wykładzinę do samej osnowy rozpuszczając zabrudzenia. Etap 2: Szczotkowanie – głowica szczotkowa wzmacnia proces czyszczenia, rozczesuje runo i układa w jednym kierunku. Etap 3: Płukanie i osuszanie – czysta woda wypłukuje zabrudzenia i jest odsysana wraz z brudem w jednym przejściu roboczym.