Odkurzacz piorący Elektroszczotka PW 30/1 do Puzzi 10/2 Adv
Elektroszczotka do urządzenia Puzzi 10/2 Adv. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów.
Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzenia Puzzi 10/2 Adv wyposażonego w gniazdo do podłączenia elektroszczotki. Przeznaczona do prania dywanów i wykładzin dywanowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów. Zastosowanie: Etap 1: Spryskiwanie – roztwór wody i środka czyszczącego penetruje wykładzinę do samej osnowy rozpuszczając zabrudzenia. Etap 2: Szczotkowanie – głowica szczotkowa wzmacnia proces czyszczenia, rozczesuje runo i układa w jednym kierunku. Etap 3: Płukanie i osuszanie – czysta woda wypłukuje zabrudzenia i jest odsysana wraz z brudem w jednym przejściu roboczym.
Cechy i zalety
Szczotki rotacyjneDo intensyfikacji procesu czyszczenia i wyrównania włókien dywanów.
Zwiększona wydajność czyszczeniaZwiększa obszar działania o nawet 35 procent.
Przezroczysty wziernikOkienko kontrolne przy głowicy myjącej do ciągłego monitorowania ssania.
Prosta obsługa
- Szybki i prosty montaż w miejscu ssawki podłogowej.
- Obrót szczotki walcowej ułatwia pracę z modelem PW 30/1.
- Łatwe uruchamianie za pomocą przełącznika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40 - 55
|Moc silnika szczotkowego (W)
|60
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 260 x 835
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
