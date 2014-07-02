Odkurzacz piorący Puzzi 10/1

W zestawie z ssawką do dywanów 240 mm i ssawką do tapicerki do montażu w pistolecie spryskująco-odsysającym w standardzie – odkurzacz piorący Puzzi 10/1 do czyszczenia tapicerki i wykładzin dywanowych.

Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/1 firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki, dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Solidna, kompaktowa konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/1 zapewnia długi okres eksploatacji, a tym samym wysoką opłacalność – idealna opcja dla wykonawców usług budowlanych, sektora hotelarskiego i gastronomicznego lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Pokrywa urządzenia, ssawka do tapicerki i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Ponadto urządzenie jest wyposażone w zintegrowany hak na kabel oraz uchwyt na ssawkę do tapicerki i rurę ssącą.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 10/1: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych. Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania. Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Odkurzacz piorący Puzzi 10/1: Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałość
Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałość
Wydajna pompa o długim okresie eksploatacji. Mocna turbina z doskonałą wydajnością odsysania. Solidna konstrukcja i zderzak chronią urządzenie przed uderzeniami.
Odkurzacz piorący Puzzi 10/1: Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
Elastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia. Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji. Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Poręczna ssawka do tapicerki
  • Łatwe, a także dokładne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów.
  • Ssawka o szerokości 110 milimetrów do umieszczenia w pistolecie spryskująco-odsysającym.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
  • Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
  • Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
  • Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
  • Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
  • Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
  • Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
  • Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Hak na przewód zasilający
  • Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
  • Praktyczny i chroni przewody.
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki i dyszę do dywanów
  • Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
  • Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20 - 25
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Wydajność spryskiwania (l/min) 1
Ciśnienie spryskiwania (bar) 1
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 10 / 9
Moc turbiny (W) 1250
Moc pompy (W) 40
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 10,5
Waga z opakowaniem (kg) 16,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 690 x 325 x 440

Zakres dostawy

  • Ssawka do tapicerki
  • Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 szt.
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Hak na przewód zasilający
  • Ssawka podłogowa: 240 mm
  • Pistolet spryskujący/ssący
  • Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
  • Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
  • Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, niebieski

Wideo

Zastosowania
  • Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
  • Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
  • Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
  • Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
  • Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
  • Do czyszczenia tapicerki i powierzchni tekstylnych w obszarach wrażliwych pod względem higieny
  • Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.