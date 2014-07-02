Odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv
Ssawka do dywanów 240 mm, dozowanie odpieniacza, schowek RM i przyłącze szczotki elektrycznej PW w standardzie – odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv zapewnia większą wydajność powierzchniową.
Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Opcjonalnie dostępna szczotka elektryczna i obrotowa szczotka walcowa zwiększają wydajność powierzchniową i wydajność czyszczenia. Wbudowane dozowanie odpieniacza zapobiega nadmiernemu pienieniu się w zbiorniku zanieczyszczonej wody, zwłaszcza podczas płukania dywanów po zastosowaniu szamponu. Solidna konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/2 Adv zapewnia długi okres eksploatacji i wysoką opłacalność – idealne dla wykonawców usług budowlanych lub w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Pokrywa urządzenia i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw zawiera: ssawkę do dywanów 240 mm, złącze do szczotki elektrycznej PW, schowek na tabletki RM, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ihak na kabel.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczenia
- Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych.
- Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania.
- Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałość
- Wydajna pompa o długim okresie eksploatacji.
- Mocna turbina z doskonałą wydajnością odsysania.
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
- Elastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia.
- Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji.
- Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Zintegrowane złącze dla szczotki elektrycznej PW
- Szczotka elektryczna zapewnia wyższą wydajność powierzchniową.
- Obrotowa szczotka walcowa do prostowania włókien dywanów.
- Dogłębne czyszczenie dywanów i tekstylnych pokryć podłogowych.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
- Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
- Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
- Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Wbudowane dozowanie odpieniacza
- Idealny do płukania dywanów i tekstylnych pokryć podłogowych czyszczonych szamponem.
- Zapobiega nadmiernemu pienieniu się w zbiorniku na zanieczyszczoną wodę.
Wbudowany schowek na tabletki detergentu
- Tabletki są zawsze pod ręką i zabezpieczone przed wilgocią.
- Bezpieczne przechowywanie nawet podczas transportu.
- Umożliwia dozowanie w zależności od potrzeb.
Hak na przewód zasilający
- Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
- Praktyczny i chroni przewody.
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
- Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30 - 45
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|2
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|2
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|10 / 9
|Moc turbiny (W)
|1250
|Moc pompy (W)
|80
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|705 x 320 x 435
Zakres dostawy
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 szt.
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Zbiornik na tabletki z środkiem czyszczącym
- Hak na przewód zasilający
- Ssawka podłogowa: 240 mm
- Pistolet spryskujący/ssący
- Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
- Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty
Zastosowania
- Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
- Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
