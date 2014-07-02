Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Opcjonalnie dostępna szczotka elektryczna i obrotowa szczotka walcowa zwiększają wydajność powierzchniową i wydajność czyszczenia. Wbudowane dozowanie odpieniacza zapobiega nadmiernemu pienieniu się w zbiorniku zanieczyszczonej wody, zwłaszcza podczas płukania dywanów po zastosowaniu szamponu. Solidna konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/2 Adv zapewnia długi okres eksploatacji i wysoką opłacalność – idealne dla wykonawców usług budowlanych lub w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Pokrywa urządzenia i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw zawiera: ssawkę do dywanów 240 mm, złącze do szczotki elektrycznej PW, schowek na tabletki RM, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ihak na kabel.