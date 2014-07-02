Odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv

Ssawka do dywanów 240 mm, dozowanie odpieniacza, schowek RM i przyłącze szczotki elektrycznej PW w standardzie – odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv zapewnia większą wydajność powierzchniową.

Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/2 Adv firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Opcjonalnie dostępna szczotka elektryczna i obrotowa szczotka walcowa zwiększają wydajność powierzchniową i wydajność czyszczenia. Wbudowane dozowanie odpieniacza zapobiega nadmiernemu pienieniu się w zbiorniku zanieczyszczonej wody, zwłaszcza podczas płukania dywanów po zastosowaniu szamponu. Solidna konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/2 Adv zapewnia długi okres eksploatacji i wysoką opłacalność – idealne dla wykonawców usług budowlanych lub w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Pokrywa urządzenia i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Zestaw zawiera: ssawkę do dywanów 240 mm, złącze do szczotki elektrycznej PW, schowek na tabletki RM, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ihak na kabel.

Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczenia
  • Doskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych.
  • Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania.
  • Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałość
  • Wydajna pompa o długim okresie eksploatacji.
  • Mocna turbina z doskonałą wydajnością odsysania.
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzin
  • Elastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia.
  • Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji.
  • Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Zintegrowane złącze dla szczotki elektrycznej PW
  • Szczotka elektryczna zapewnia wyższą wydajność powierzchniową.
  • Obrotowa szczotka walcowa do prostowania włókien dywanów.
  • Dogłębne czyszczenie dywanów i tekstylnych pokryć podłogowych.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
  • Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
  • Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
  • Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
  • Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
  • Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Wbudowane dozowanie odpieniacza
  • Idealny do płukania dywanów i tekstylnych pokryć podłogowych czyszczonych szamponem.
  • Zapobiega nadmiernemu pienieniu się w zbiorniku na zanieczyszczoną wodę.
Wbudowany schowek na tabletki detergentu
  • Tabletki są zawsze pod ręką i zabezpieczone przed wilgocią.
  • Bezpieczne przechowywanie nawet podczas transportu.
  • Umożliwia dozowanie w zależności od potrzeb.
Hak na przewód zasilający
  • Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
  • Praktyczny i chroni przewody.
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
  • Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30 - 45
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Wydajność spryskiwania (l/min) 2
Ciśnienie spryskiwania (bar) 2
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 10 / 9
Moc turbiny (W) 1250
Moc pompy (W) 80
Napięcie (V) 220 - 240
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 11,5
Waga z opakowaniem (kg) 16,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 705 x 320 x 435

Zakres dostawy

  • Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
  • Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 2 szt.
  • Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
  • Zbiornik na tabletki z środkiem czyszczącym
  • Hak na przewód zasilający
  • Ssawka podłogowa: 240 mm
  • Pistolet spryskujący/ssący
  • Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
  • Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
  • Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
  • Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty

Zastosowania
  • Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
  • Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
  • Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
