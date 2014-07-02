Odkurzacz piorący Puzzi 30/4

Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.

Puzzi 30/4 jest nastepcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja bez podgrzewania wody.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4: Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30
Zintegrowane gniazdo umożliwia elastyczne korzystanie z urządzenia PW 30/1 bez dodatkowego źródła zasilania. Nieużywane gniazdo jest zabezpieczone przez automatycznie zamykającą się klapkę. Elektroszczotka PW 30/1 zwiększa wydajność powierzchniową, usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd.
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4: Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.
Mocowanie uchwytu do zbiornika na brudną wodę zostało usytuowane od zewnątrz w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami. Zdejmowany zbiornik wody brudnej jest łatwy do przenoszenia i opróżniania. Krótki opis na zbiorniku wody brudnej wyjaśnia w prosty sposób proces pracy.
Odkurzacz piorący Puzzi 30/4: Bardzo ciche
Puzzi 30/4 pracuje wyjątkowo cicho (generuje zaledwie 66 dB(A)), to o 5 dB mniej w stosunku do poprzednich modeli. Cich praca pozwala na użytkowanie maszyn w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, czy biurach w godzinach ich otwarcia. Niski poziom hałasu nie jest uciążliwy i pozwala na dłuższe okresy pracy.
Zbiornik o dużej pojemności
  • Konstrukcja urządzenia umożliwia transport w pozycji poziomej (leżącej) nawet przy pełnym zbiorniku wody czystej.
  • Wskaźnik poziomu napełnienia w zbiorniku wody czystej.
  • Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie.
Pokrętło EASY do obsługi wszystkich najważniejszych funkcji
  • Łatwy wybór przy pomocy obrotowego przełącznika (wł. urządzenia, spryskiwanie, odkurzanie, spryskiwanie-odkurzanie).
  • Czytelne piktogramy gwarantują intuicyjną obsługę urządzeń.
  • Łatwo dostępny, obrotowy przełącznik na górze urządzenia.
Ergonomiczne, pionowe urządzenie
  • Doskonale zaprojektowane urządzenie zapewnia pracę bez zmęczenia i oszczędność czasu.
  • Ergonomiczne transportowanie urządzenia dzięki specjalnej geometrii zbiornika i uchwytowi.
Duże koła transportowe
  • Dzięki dużym kołom urządzenie jest łatwe w manewrowaniu.
  • Koła o średnicy 30 cm zapewniają niskie opory toczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60 - 75
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Wydajność spryskiwania (l/min) 3
Ciśnienie spryskiwania (bar) 4
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 30 / 15
Moc turbiny (W) 1200
Moc pompy (W) 70
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Długość przewodu zasilającego (m) 15
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 460 x 930

Zakres dostawy

  • Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
  • Wąż natryskowy/ssący: 4 m
  • Ssawka podłogowa: 350 mm
  • Pistolet spryskujący/ssący
  • Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
  • Rura natryskowa/ssąca: 1 szt., 700 mm, Stal nierdzewna

Wyposażenie

  • Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.