Odkurzacz piorący Puzzi 30/4
Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.
Puzzi 30/4 jest nastepcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja bez podgrzewania wody.
Cechy i zalety
Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30Zintegrowane gniazdo umożliwia elastyczne korzystanie z urządzenia PW 30/1 bez dodatkowego źródła zasilania. Nieużywane gniazdo jest zabezpieczone przez automatycznie zamykającą się klapkę. Elektroszczotka PW 30/1 zwiększa wydajność powierzchniową, usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży wygląd.
Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.Mocowanie uchwytu do zbiornika na brudną wodę zostało usytuowane od zewnątrz w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami. Zdejmowany zbiornik wody brudnej jest łatwy do przenoszenia i opróżniania. Krótki opis na zbiorniku wody brudnej wyjaśnia w prosty sposób proces pracy.
Bardzo cichePuzzi 30/4 pracuje wyjątkowo cicho (generuje zaledwie 66 dB(A)), to o 5 dB mniej w stosunku do poprzednich modeli. Cich praca pozwala na użytkowanie maszyn w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, czy biurach w godzinach ich otwarcia. Niski poziom hałasu nie jest uciążliwy i pozwala na dłuższe okresy pracy.
Zbiornik o dużej pojemności
- Konstrukcja urządzenia umożliwia transport w pozycji poziomej (leżącej) nawet przy pełnym zbiorniku wody czystej.
- Wskaźnik poziomu napełnienia w zbiorniku wody czystej.
- Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie.
Pokrętło EASY do obsługi wszystkich najważniejszych funkcji
- Łatwy wybór przy pomocy obrotowego przełącznika (wł. urządzenia, spryskiwanie, odkurzanie, spryskiwanie-odkurzanie).
- Czytelne piktogramy gwarantują intuicyjną obsługę urządzeń.
- Łatwo dostępny, obrotowy przełącznik na górze urządzenia.
Ergonomiczne, pionowe urządzenie
- Doskonale zaprojektowane urządzenie zapewnia pracę bez zmęczenia i oszczędność czasu.
- Ergonomiczne transportowanie urządzenia dzięki specjalnej geometrii zbiornika i uchwytowi.
Duże koła transportowe
- Dzięki dużym kołom urządzenie jest łatwe w manewrowaniu.
- Koła o średnicy 30 cm zapewniają niskie opory toczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60 - 75
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|3
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|4
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|30 / 15
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc pompy (W)
|70
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Długość przewodu zasilającego (m)
|15
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|26
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|580 x 460 x 930
Zakres dostawy
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki: PW 30/1
- Wąż natryskowy/ssący: 4 m
- Ssawka podłogowa: 350 mm
- Pistolet spryskujący/ssący
- Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
- Rura natryskowa/ssąca: 1 szt., 700 mm, Stal nierdzewna
Wyposażenie
- Ustnik dyszy: Ssawka podłogowa, żółty
