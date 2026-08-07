Nośniki narzędzi Holder C 70 SC
Ogromna przyczepność i wysoka wydajność sprawiają, że C 70 SC to potężny, wszechstronny nośnik narzędzi do całorocznego użytku.
Wielofunkcyjny nośnik narzędzi C 70 SC z przegubowym układem kierowniczym imponuje ogromną przyczepnością i zdolnością pokonywania wzniesień. Kluczowe elementy napędu trakcyjnego obejmują 4 potężne silniki w kołach, inteligentny hydrauliczny układ kierowniczy, a także elektronikę trakcyjną, która automatycznie przełącza się między trybem 4x4 a napędem na dwa koła oraz między programami roboczymi w zależności od sytuacji na drodze. Rezultatem są niezwykle dynamiczne wrażenia z jazdy i niższe zużycie paliwa, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i kosztów. Na pokładzie znajdują się również sprawdzone i cenione rozwiązania nośnika Holder: Obejmują one mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego, która zapewnia równomierne przenoszenie mocy na obie osie w ekstremalnych warunkach użytkowania. Do innych funkcji należą mechaniczny przedni wałek WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni. Hydrostatyczna kompensacja obciążenia kół zapewnia bezpieczeństwo podczas skręcania na pochyłościach, przejeżdżania przez krawężniki i korzystania z dużego osprzętu o wysoko położonym środku ciężkości. Wszystko to pozwala na profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oprócz doskonałej ergonomii oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa.
Cechy i zalety
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
- Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi.
- Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace".
- System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
- Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu
- Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie.
- Drzwi po obu stronach umożliwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie od strony bez ruchu ulicznego.
Krótki czas przygotowania do pracy. Wygodna obsługa serwisowa.
- Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie
- Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Kubota
|Moc znamionowa (kW)
|48
|Pojemność silnika (cm³)
|2615
|Liczba cylindrów
|4
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|65
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Prędkość robocza (km/h)
|20
|Rozstaw osi (mm)
|1820
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|3500
|Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg)
|4000
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1928
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
Wideo
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników