Nośniki narzędzi Holder C 70 SC

Ogromna przyczepność i wysoka wydajność sprawiają, że C 70 SC to potężny, wszechstronny nośnik narzędzi do całorocznego użytku.

Wielofunkcyjny nośnik narzędzi C 70 SC z przegubowym układem kierowniczym imponuje ogromną przyczepnością i zdolnością pokonywania wzniesień. Kluczowe elementy napędu trakcyjnego obejmują 4 potężne silniki w kołach, inteligentny hydrauliczny układ kierowniczy, a także elektronikę trakcyjną, która automatycznie przełącza się między trybem 4x4 a napędem na dwa koła oraz między programami roboczymi w zależności od sytuacji na drodze. Rezultatem są niezwykle dynamiczne wrażenia z jazdy i niższe zużycie paliwa, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i kosztów. Na pokładzie znajdują się również sprawdzone i cenione rozwiązania nośnika Holder: Obejmują one mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego, która zapewnia równomierne przenoszenie mocy na obie osie w ekstremalnych warunkach użytkowania. Do innych funkcji należą mechaniczny przedni wałek WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni. Hydrostatyczna kompensacja obciążenia kół zapewnia bezpieczeństwo podczas skręcania na pochyłościach, przejeżdżania przez krawężniki i korzystania z dużego osprzętu o wysoko położonym środku ciężkości. Wszystko to pozwala na profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oprócz doskonałej ergonomii oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa.

Cechy i zalety
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
  • Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi.
  • Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace".
  • System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
  • Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu
  • Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie.
  • Drzwi po obu stronach umożliwiają bezpieczne wchodzenie i wychodzenie od strony bez ruchu ulicznego.
Krótki czas przygotowania do pracy. Wygodna obsługa serwisowa.
  • Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie
  • Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Kubota
Moc znamionowa (kW) 48
Pojemność silnika (cm³) 2615
Liczba cylindrów 4
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 65
Prędkość jazdy (km/h) 40
Prędkość robocza (km/h) 20
Rozstaw osi (mm) 1820
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500
Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg) 4000
Waga bez akcesoriów (kg) 1928
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi Holder C 70 SC
Nośniki narzędzi Holder C 70 SC
Nośniki narzędzi Holder C 70 SC

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników