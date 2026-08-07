Wielofunkcyjny nośnik narzędzi C 70 SC z przegubowym układem kierowniczym imponuje ogromną przyczepnością i zdolnością pokonywania wzniesień. Kluczowe elementy napędu trakcyjnego obejmują 4 potężne silniki w kołach, inteligentny hydrauliczny układ kierowniczy, a także elektronikę trakcyjną, która automatycznie przełącza się między trybem 4x4 a napędem na dwa koła oraz między programami roboczymi w zależności od sytuacji na drodze. Rezultatem są niezwykle dynamiczne wrażenia z jazdy i niższe zużycie paliwa, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i kosztów. Na pokładzie znajdują się również sprawdzone i cenione rozwiązania nośnika Holder: Obejmują one mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego, która zapewnia równomierne przenoszenie mocy na obie osie w ekstremalnych warunkach użytkowania. Do innych funkcji należą mechaniczny przedni wałek WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni. Hydrostatyczna kompensacja obciążenia kół zapewnia bezpieczeństwo podczas skręcania na pochyłościach, przejeżdżania przez krawężniki i korzystania z dużego osprzętu o wysoko położonym środku ciężkości. Wszystko to pozwala na profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Komfortowa kabina może być zamontowana na 3 wysokościach w zależności od zastosowania i oprócz doskonałej ergonomii oferuje optymalną panoramiczną widoczność 360° z korzyścią dla bezpieczeństwa.