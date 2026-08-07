Nośniki narzędzi Holder C 70 TC

Ogromna przyczepność i wysoka wydajność sprawiają, że C 70 TC to potężny, wszechstronny nośnik narzędzi do całorocznego użytku. Dwuosobowa kabina zwiększa liczbę możliwych zastosowań.

Nośnik narzędzi C 70 TC z przestronną 2-osobową kabiną imponuje ogromną przyczepnością i zdolnością pokonywania wzniesień. Kluczowe elementy podwójnego napędu trakcyjnego obejmują 4 potężne silniki w kołach, inteligentny hydrauliczny układ kierowniczy, a także elektronikę trakcyjną, która automatycznie przełącza się między trybem 4x4, a napędem na dwa koła oraz między programami roboczymi w zależności od sytuacji na drodze. Rezultatem są niezwykle dynamiczne wrażenia z jazdy i niższe zużycie paliwa, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i kosztów. Na pokładzie znajdują się również sprawdzone i cenione rozwiązania nośnika Holder: Przegubowy układ kierowniczy, hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego, mechaniczny przedni wał WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Drugie siedzenie oferuje liczne korzyści i dodatkowe możliwości zastosowania – druga osoba na pokładzie w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić na dodatkowym pojeździe, co zwiększa wydajność. Pasażer może również wykonywać mniejsze zadania za pomocą urządzeń przenośnych, podczas gdy kierowca koncentruje się na pracy z pojazdem.

Cechy i zalety
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC: Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace". System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC: Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Dwuosobowa kabina z odpowiednią przestrzenią dla pasażera. Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie.
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC: Bardzo łatwe serwisowanie
Bardzo łatwe serwisowanie
Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Zbiorniki można odchylać z obu stron, co ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Kubota
Moc znamionowa (kW) 48
Pojemność silnika (cm³) 2615
Liczba cylindrów 4
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 65
Prędkość jazdy (km/h) 40
Prędkość robocza (km/h) 20
Rozstaw osi (mm) 1870
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500
Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg) 4000
Waga bez akcesoriów (kg) 2089
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC
Nośniki narzędzi Holder C 70 TC

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia na mokro, odśnieżania i utrzymania terenów zielonych. Niezastąpiony przy usuwaniu chwastów z chodników