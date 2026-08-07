Nośnik narzędzi C 70 TC z przestronną 2-osobową kabiną imponuje ogromną przyczepnością i zdolnością pokonywania wzniesień. Kluczowe elementy podwójnego napędu trakcyjnego obejmują 4 potężne silniki w kołach, inteligentny hydrauliczny układ kierowniczy, a także elektronikę trakcyjną, która automatycznie przełącza się między trybem 4x4, a napędem na dwa koła oraz między programami roboczymi w zależności od sytuacji na drodze. Rezultatem są niezwykle dynamiczne wrażenia z jazdy i niższe zużycie paliwa, co jest równoznaczne z oszczędnością czasu i kosztów. Na pokładzie znajdują się również sprawdzone i cenione rozwiązania nośnika Holder: Przegubowy układ kierowniczy, hydrauliczna kompensacja obciążenia kół, mechaniczne blokady mechanizmu różnicowego, mechaniczny przedni wał WOM i trójwymiarowy podnośnik przedni umożliwiają profesjonalne całoroczne użytkowanie na najwyższym poziomie. Drugie siedzenie oferuje liczne korzyści i dodatkowe możliwości zastosowania – druga osoba na pokładzie w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić na dodatkowym pojeździe, co zwiększa wydajność. Pasażer może również wykonywać mniejsze zadania za pomocą urządzeń przenośnych, podczas gdy kierowca koncentruje się na pracy z pojazdem.