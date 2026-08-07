Nośniki narzędzi Holder S 100/130
Wytrzymałe, silne, terenowe: Wielofunkcyjne nośniki narzędzi z serii S są napakowane energią — zaprojektowane do całorocznego użytku w najtrudniejszych warunkach.
Modele serii S o mocy do 130 KM to jedne z najsilniejszych maszyn przegubowych na rynku. Można je szybko przystosować do pracy zimą, zamiatania lub pielęgnacji zieleni. Standardowy podnośnik przedni (CAT II) o udźwigu 2700 kilogramów, mechaniczny wałek WOM i przepływ hydrauliczny do 120 litrów umożliwiają realizację wymagających prac. Dzięki trójwymiarowemu ruchowi podnośnika przedniego narzędzie można dostosować do odpowiednich warunków roboczych. Wibracje między pojazdem a podłączonymi urządzeniami są równoważone i pochłaniane przez układ hydrauliczny. Pozwala to na szybsze przejazdy transportowe, poprawia bezpieczeństwo jazdy oraz chroni pojazd i nośnik narzędzi. Stały napęd na wszystkie koła zapewnia stałą przyczepność i kontakt z podłożem, a mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego zapewnia równomierne przenoszenie mocy na obie osie w ekstremalnych warunkach użytkowania. Podwójny napęd gwarantuje optymalną równowagę wykorzystania hydrostatycznego i mechanicznego napędu trakcyjnego. Hydrostatyczna kompensacja obciążenia kół zapewnia bezpieczeństwo podczas skręcania na pochyłościach, przejeżdżania przez krawężniki i korzystania z dużego osprzętu o wysoko położonym środku ciężkości. Pojazd jest również dostępny w wersji z 2-osobową kabiną.
Cechy i zalety
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace". System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.Wygodna i ergonomiczna kabina z optymalną widocznością we wszystkich kierunkach. Trzy warianty siedzeń: Pojedyncze siedzenie, 2 siedzenia lub regulowane siedzenie.
Łatwy dostęp serwisowyCodzienne prace serwisowe są możliwe bez demontażu narzędzi. Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Obracane lub uchylne osłony boczne po prawej i lewej stronie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Deutz
|Moc znamionowa (kW)
|95
|Pojemność silnika (cm³)
|3621
|Liczba cylindrów
|4
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|84
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Prędkość robocza (km/h)
|20
|Rozstaw osi (mm)
|1827
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|5500
|Dopuszczalna masa całkowita (opcja) (kg)
|6000
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3100
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do pielęgnacji terenów zielonych, prac zimowych, a także do zamiatania i sprzątania.