Modele serii S o mocy do 130 KM to jedne z najsilniejszych maszyn przegubowych na rynku. Można je szybko przystosować do pracy zimą, zamiatania lub pielęgnacji zieleni. Standardowy podnośnik przedni (CAT II) o udźwigu 2700 kilogramów, mechaniczny wałek WOM i przepływ hydrauliczny do 120 litrów umożliwiają realizację wymagających prac. Dzięki trójwymiarowemu ruchowi podnośnika przedniego narzędzie można dostosować do odpowiednich warunków roboczych. Wibracje między pojazdem a podłączonymi urządzeniami są równoważone i pochłaniane przez układ hydrauliczny. Pozwala to na szybsze przejazdy transportowe, poprawia bezpieczeństwo jazdy oraz chroni pojazd i nośnik narzędzi. Stały napęd na wszystkie koła zapewnia stałą przyczepność i kontakt z podłożem, a mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego zapewnia równomierne przenoszenie mocy na obie osie w ekstremalnych warunkach użytkowania. Podwójny napęd gwarantuje optymalną równowagę wykorzystania hydrostatycznego i mechanicznego napędu trakcyjnego. Hydrostatyczna kompensacja obciążenia kół zapewnia bezpieczeństwo podczas skręcania na pochyłościach, przejeżdżania przez krawężniki i korzystania z dużego osprzętu o wysoko położonym środku ciężkości. Pojazd jest również dostępny w wersji z 2-osobową kabiną.