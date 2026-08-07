Niezależnie od tego, czy chodzi o prace zimowe, czy pielęgnację zieleni i nawadnianie, nowy Holder S 75 wykona szeroki zakres zadań z najwyższą jakością. Przegubowy układ kierowniczy gwarantuje maksymalną zwrotność nawet w wąskich miejscach lub na chodnikach. Umożliwia to zwinną, precyzyjną i stabilną pracę dającą doskonałe efekty. Stały napęd 4x4 optymalnie rozdziela moc 75-konnego silnika na wszystkie cztery koła i zapewnia doskonałą przyczepność. Dzięki szerokości prześwitu wynoszącej 1,31 metra (w zależności od opon) nośnik narzędzi może z łatwością dotrzeć do każdego zakątka swojego obszaru działania przez 365 dni w roku. Nawet najtrudniejsze operacje można łatwo kontrolować z komfortowej kabiny.