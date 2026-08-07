Nośniki narzędzi Holder S 75
Solidny, mocny, na każdy teren: wielofunkcyjny nośnik narzędzi Holder S 75 to prawdziwa potęga – idealny pojazd komunalny do całorocznej eksploatacji w najtrudniejszych warunkach.
Niezależnie od tego, czy chodzi o prace zimowe, czy pielęgnację zieleni i nawadnianie, nowy Holder S 75 wykona szeroki zakres zadań z najwyższą jakością. Przegubowy układ kierowniczy gwarantuje maksymalną zwrotność nawet w wąskich miejscach lub na chodnikach. Umożliwia to zwinną, precyzyjną i stabilną pracę dającą doskonałe efekty. Stały napęd 4x4 optymalnie rozdziela moc 75-konnego silnika na wszystkie cztery koła i zapewnia doskonałą przyczepność. Dzięki szerokości prześwitu wynoszącej 1,31 metra (w zależności od opon) nośnik narzędzi może z łatwością dotrzeć do każdego zakątka swojego obszaru działania przez 365 dni w roku. Nawet najtrudniejsze operacje można łatwo kontrolować z komfortowej kabiny.
Cechy i zalety
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace".
Ergonomiczna i komfortowa kabina.Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie. Ergnomiczne miejsce pracy.
Łatwy dostęp serwisowyCodzienne prace serwisowe są możliwe bez demontażu narzędzi. Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Obracane lub uchylne osłony boczne po prawej i lewej stronie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Deutz
|Moc znamionowa (kW)
|55
|Pojemność silnika (cm³)
|3621
|Liczba cylindrów
|4
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|84
|Prędkość jazdy (km/h)
|40
|Prędkość robocza (km/h)
|20
|Rozstaw osi (mm)
|1827
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|5500
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3500
|Waga z opakowaniem (kg)
|3500
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do pielęgnacji terenów zielonych, prac zimowych, a także do zamiatania i sprzątania.