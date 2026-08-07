Nośniki narzędzi Holder S 75

Solidny, mocny, na każdy teren: wielofunkcyjny nośnik narzędzi Holder S 75 to prawdziwa potęga – idealny pojazd komunalny do całorocznej eksploatacji w najtrudniejszych warunkach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prace zimowe, czy pielęgnację zieleni i nawadnianie, nowy Holder S 75 wykona szeroki zakres zadań z najwyższą jakością. Przegubowy układ kierowniczy gwarantuje maksymalną zwrotność nawet w wąskich miejscach lub na chodnikach. Umożliwia to zwinną, precyzyjną i stabilną pracę dającą doskonałe efekty. Stały napęd 4x4 optymalnie rozdziela moc 75-konnego silnika na wszystkie cztery koła i zapewnia doskonałą przyczepność. Dzięki szerokości prześwitu wynoszącej 1,31 metra (w zależności od opon) nośnik narzędzi może z łatwością dotrzeć do każdego zakątka swojego obszaru działania przez 365 dni w roku. Nawet najtrudniejsze operacje można łatwo kontrolować z komfortowej kabiny.

Cechy i zalety
Nośniki narzędzi Holder S 75: Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Duży wybór pojazdów oraz szeroka możliwość rozbudowy.
Elastyczne użytkowanie i duży wybór wydajnych narzędzi. System szybkiej wymiany umożliwia wymianę osprzętu przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Dwa standardowe obszary mocowania (przód/tył) i trzeci obszar mocowania "na pace".
Nośniki narzędzi Holder S 75: Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Ergonomiczna i komfortowa kabina.
Optymalne warunki pracy dzięki wydajnej klimatyzacji, ogrzewaniu i obrotowym dyszom nawiewu Panoramiczny widok 360° zapewnia niezakłócony widok obszaru roboczego i bezpieczne manewrowanie. Ergnomiczne miejsce pracy.
Nośniki narzędzi Holder S 75: Łatwy dostęp serwisowy
Łatwy dostęp serwisowy
Codzienne prace serwisowe są możliwe bez demontażu narzędzi. Hydraulicznie odchylana pokrywa komory umożliwia dostęp do silnika również przy skręconej maszynie Obracane lub uchylne osłony boczne po prawej i lewej stronie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Deutz
Moc znamionowa (kW) 55
Pojemność silnika (cm³) 3621
Liczba cylindrów 4
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 84
Prędkość jazdy (km/h) 40
Prędkość robocza (km/h) 20
Rozstaw osi (mm) 1827
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 5500
Waga bez akcesoriów (kg) 3500
Waga z opakowaniem (kg) 3500
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi Holder S 75
Nośniki narzędzi Holder S 75
Nośniki narzędzi Holder S 75

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do pielęgnacji terenów zielonych, prac zimowych, a także do zamiatania i sprzątania.