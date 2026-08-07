Nośniki narzędzi MIC 42

MIC 42 jest pierwszym urządzeniem w swojej klasie spełniającym rygory normy emisji Stage V i doskonale nadaje się do zastosowania w centrach miast.

Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m3 przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy emisji spalin Stage V. Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szerokości 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona osobno. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona środowiska jak i większa ekonomia pracy. Pojazd wyposażony w mocny silnik (moc 42 KM, moment obrotowy 130 Nm) o napędzie hydraulicznym bez trudu potrafi przewozić tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie.

Cechy i zalety
Nośniki narzędzi MIC 42: Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.
Silnik diesla w technologii common rail wyposazony w filtr cząsteczek stałych. Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności. Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Nośniki narzędzi MIC 42: Zintegrowany system szybkiej wymiany
Zintegrowany system szybkiej wymiany
Montaż narzędzi przednich za pomocą złącza KAT. Z tyłu unoszona rama z systemem szybkiej wymiany akcesoriów. Dostępna opcjonalnie kaseta szybkozłączek ogranicza niewygodę przepinania złączek indywidualnie.
Nośniki narzędzi MIC 42: Komfort obsługi
Komfort obsługi
Największa w tej klasie kabina (1,45 m³ pojemności powietrza), widoczność 360° zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo użytkowania Przeszklona kabina, zamykany schowek, port USB, uchwyt na 1-litrową butelkę.
Łatwość serwisowania
  • Wysokiej jakości komponenty pozwalają na długie przebiegi międzyprzeglądowe wynoszące nawet 500 godzin.
  • Szybki i łatwy dostęp serwisowy do kluczowych komponentów bez użycia narzędzi.
  • Zewnętrzne panele zawierające zbiornik paliwa, chłodnice paliwa i skraplacz klimatyzacji umieszczono na zawiasach, umożliwiając sprawne i szybkie czyszczenie, przegląd i serwisowanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Diesel
Napęd trakcyjny Napęd na wszystkie koła
Producent silnika Yanmar
Moc znamionowa (kW) 32
Pojemność silnika (cm³) 1568
Liczba cylindrów 3
Norma emisji spalin STAGE V
Zbiornik paliwa (l) 41
Prędkość jazdy (km/h) 25
Prędkość robocza (km/h) 25
Rozstaw osi (mm) 1500
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2500
Waga bez akcesoriów (kg) 1400
Waga z opakowaniem (kg) 1400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Wyposażenie

  • Filtr cząsteczek stałych
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Do całorocznego stosowania
Nośniki narzędzi MIC 42
Nośniki narzędzi MIC 42
Nośniki narzędzi MIC 42
Nośniki narzędzi MIC 42

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