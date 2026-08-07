Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m3 przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy emisji spalin Stage V. Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szerokości 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona osobno. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona środowiska jak i większa ekonomia pracy. Pojazd wyposażony w mocny silnik (moc 42 KM, moment obrotowy 130 Nm) o napędzie hydraulicznym bez trudu potrafi przewozić tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie.