Nośniki narzędzi MIC 42
MIC 42 jest pierwszym urządzeniem w swojej klasie spełniającym rygory normy emisji Stage V i doskonale nadaje się do zastosowania w centrach miast.
Ergonomicznie zaprojektowana kabina kierowcy oferuje 1,2 m3 przestrzeni i doskonałą widoczność (360°). Dla wygody operatora w kabinie znajduje się uchwyt na 1-litrową butelkę, zamykany schowek oraz ładowarka USB. Panel sterujący zintegrowany z podłokietnikiem gwarantuje intuicyjną i wygodną obsługę. Silnik Diesla w technologii common rail wyposażono w filtr cząstek stałych, umożliwiając swobodne spełnienie wymogów nowej normy emisji spalin Stage V. Wyposażony w zbiornik o pojemności 800 litrów pojazd o szerokości 1,08 m okazuje się niezwykle kompaktowy i zwrotny, a przy tym umożliwiający długie, nieprzerwane interwały pracy. System dwóch szczotek zamiatających gwarantuje doskonałe rezultaty sprzątania. Każda ze szczotek może być sterowana i podnoszona osobno. Niskie zużycie paliwa to zarazem ochrona środowiska jak i większa ekonomia pracy. Pojazd wyposażony w mocny silnik (moc 42 KM, moment obrotowy 130 Nm) o napędzie hydraulicznym bez trudu potrafi przewozić tonę zanieczyszczeń bądź akcesoria o odpowiadającej masie.
Cechy i zalety
Ekonomiczny napęd przyjazny środowisku.Silnik diesla w technologii common rail wyposazony w filtr cząsteczek stałych. Możliwe wykorzystanie w centrach miast o wysokich ograniczeniach emisyjności. Niskie zużycie oleju napędowego ogranicza koszty eksploatacji.
Zintegrowany system szybkiej wymianyMontaż narzędzi przednich za pomocą złącza KAT. Z tyłu unoszona rama z systemem szybkiej wymiany akcesoriów. Dostępna opcjonalnie kaseta szybkozłączek ogranicza niewygodę przepinania złączek indywidualnie.
Komfort obsługiNajwiększa w tej klasie kabina (1,45 m³ pojemności powietrza), widoczność 360° zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo użytkowania Przeszklona kabina, zamykany schowek, port USB, uchwyt na 1-litrową butelkę.
Łatwość serwisowania
- Wysokiej jakości komponenty pozwalają na długie przebiegi międzyprzeglądowe wynoszące nawet 500 godzin.
- Szybki i łatwy dostęp serwisowy do kluczowych komponentów bez użycia narzędzi.
- Zewnętrzne panele zawierające zbiornik paliwa, chłodnice paliwa i skraplacz klimatyzacji umieszczono na zawiasach, umożliwiając sprawne i szybkie czyszczenie, przegląd i serwisowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Napęd na wszystkie koła
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW)
|32
|Pojemność silnika (cm³)
|1568
|Liczba cylindrów
|3
|Norma emisji spalin
|STAGE V
|Zbiornik paliwa (l)
|41
|Prędkość jazdy (km/h)
|25
|Prędkość robocza (km/h)
|25
|Rozstaw osi (mm)
|1500
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|2500
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1400
|Waga z opakowaniem (kg)
|1400
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Wyposażenie
- Filtr cząsteczek stałych
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Obrotowe światło ostrzegawcze
- Do całorocznego stosowania
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