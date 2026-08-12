Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric
W pełni elektryczna zamiatarka miejska MC 250 e!ectric czyści cicho i wydajnie – nie emitując przy tym CO₂. Dzięki dużemu zasięgowi i wyjątkowej wydajności czyszczenia sprawdzi się w pracy przez całą zmianę.
Kärcher MC 250 e!ectric to w pełni elektryczna zamiatarka. Jej napęd umożliwia ciche i wydajne czyszczenie ulic, szczególnie w obszarach wrażliwych na hałas lub w nocy - nie emitując przy tym CO₂, Dzięki wysokowydajnemu akumulatorowi 78 kWh duży zasięg wystarczy na całą zmianę. Ta cicha zamiatarka miejska imponuje wyjątkową wydajnością czyszczenia. System ssący zbiera nawet najgrubszy brud i skutecznie wiąże drobny pył – co zostało potwierdzone certyfikatem 4 gwiazdek według normy EUnited. Nacisk w projekcie zamiatarki położono na najwyższy poziom komfortu i łatwość obsługi: przestronna, 2-osobowa, komfortowa kabina została zaprojektowana ergonomicznie. Maszyna posiada hydropneumatyczne zawieszenie, niezależne zawieszenie kół oraz automatyczną klimatyzację. Intuicyjna koncepcja obsługi z centralnym wyświetlaczem zapewnia przyjemne środowisko pracy. Cztery koła skrętne zapewniają maksymalną zwrotność, nawet w najwęższych przestrzeniach. Dzięki pojemnemu zbiornikowi na odpady o pojemności 2,5 m³ i standardowemu systemowi recyklingu wody, MC 250 e!ectric wydłuża czas pracy, ponieważ przystanki na ładowanie są optymalnie zaplanowane. Konstrukcja ułatwia serwisowanie oraz zapewnia niskie koszty eksploatacji.
Cechy i zalety
Koncepcja napędu elektrycznego.Mocny napęd elektryczny: do hydrauliki, dmuchawy i napędu jazdy. Cicha i wytrzymała: wydajna praca przez długie dni robocze. Bez emisji CO₂: czyści nie produkując spalin.
Przestronna, dwuosobowa kabina z nieograniczoną widocznością na środowisko pracy.Intuicyjna, prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa. Zawieszenie hydro-pneumatyczne zwiększa komfort jazdy. Wielofunkcyjny wyświetlacz w obręczy kierownicy pozwala na szybkie sprawdzenie stanu pracy i ustawień.
Zbiornik zanieczyszczeń największy w tej klasie.Zoptymalizowany pod kątem przepływów zbiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej o pojemności ponad 2 m³. Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii. System recyklingu z dodatkowym zbiornikiem wody, jako wyposażenie standardowe.
Wysokowydajny akumulator 78 kWh.
- Duży zasięg do długich zastosowań.
- Wydajna praca przez całą zmianę.
- Szybki czas ładowania dzięki mocy 22 kW.
Łatwy dostęp serwisowy
- Wygodna obsługa i ułatwienia dostępu.
Przełączane obie osie skrętne
- Doskonała manewrowość.
- Lepsza wydajność powierzchniowa.
Łatwe prowadzenie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Napęd trakcyjny
|Napęd na dwa koła
|Moc znamionowa (kW)
|maks. 90
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 60
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|2625
|Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm)
|2710
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|2500
|Zbiornik wody (l)
|80 - 400
|Zbiornik czystej wody (l)
|265
|Rozstaw osi (mm)
|1980
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|6000
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
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Zastosowania
- Zamiatanie
- Usuwanie liści i śmieci z chodników, dróg i innych miejsc publicznych.