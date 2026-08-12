Kärcher MC 250 e!ectric to w pełni elektryczna zamiatarka. Jej napęd umożliwia ciche i wydajne czyszczenie ulic, szczególnie w obszarach wrażliwych na hałas lub w nocy - nie emitując przy tym CO₂, Dzięki wysokowydajnemu akumulatorowi 78 kWh duży zasięg wystarczy na całą zmianę. Ta cicha zamiatarka miejska imponuje wyjątkową wydajnością czyszczenia. System ssący zbiera nawet najgrubszy brud i skutecznie wiąże drobny pył – co zostało potwierdzone certyfikatem 4 gwiazdek według normy EUnited. Nacisk w projekcie zamiatarki położono na najwyższy poziom komfortu i łatwość obsługi: przestronna, 2-osobowa, komfortowa kabina została zaprojektowana ergonomicznie. Maszyna posiada hydropneumatyczne zawieszenie, niezależne zawieszenie kół oraz automatyczną klimatyzację. Intuicyjna koncepcja obsługi z centralnym wyświetlaczem zapewnia przyjemne środowisko pracy. Cztery koła skrętne zapewniają maksymalną zwrotność, nawet w najwęższych przestrzeniach. Dzięki pojemnemu zbiornikowi na odpady o pojemności 2,5 m³ i standardowemu systemowi recyklingu wody, MC 250 e!ectric wydłuża czas pracy, ponieważ przystanki na ładowanie są optymalnie zaplanowane. Konstrukcja ułatwia serwisowanie oraz zapewnia niskie koszty eksploatacji.