Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric

W pełni elektryczna zamiatarka miejska MC 250 e!ectric czyści cicho i wydajnie – nie emitując przy tym CO₂. Dzięki dużemu zasięgowi i wyjątkowej wydajności czyszczenia sprawdzi się w pracy przez całą zmianę.

Kärcher MC 250 e!ectric to w pełni elektryczna zamiatarka. Jej napęd umożliwia ciche i wydajne czyszczenie ulic, szczególnie w obszarach wrażliwych na hałas lub w nocy - nie emitując przy tym CO₂, Dzięki wysokowydajnemu akumulatorowi 78 kWh duży zasięg wystarczy na całą zmianę. Ta cicha zamiatarka miejska imponuje wyjątkową wydajnością czyszczenia. System ssący zbiera nawet najgrubszy brud i skutecznie wiąże drobny pył – co zostało potwierdzone certyfikatem 4 gwiazdek według normy EUnited. Nacisk w projekcie zamiatarki położono na najwyższy poziom komfortu i łatwość obsługi: przestronna, 2-osobowa, komfortowa kabina została zaprojektowana ergonomicznie. Maszyna posiada hydropneumatyczne zawieszenie, niezależne zawieszenie kół oraz automatyczną klimatyzację. Intuicyjna koncepcja obsługi z centralnym wyświetlaczem zapewnia przyjemne środowisko pracy. Cztery koła skrętne zapewniają maksymalną zwrotność, nawet w najwęższych przestrzeniach. Dzięki pojemnemu zbiornikowi na odpady o pojemności 2,5 m³ i standardowemu systemowi recyklingu wody, MC 250 e!ectric wydłuża czas pracy, ponieważ przystanki na ładowanie są optymalnie zaplanowane. Konstrukcja ułatwia serwisowanie oraz zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Cechy i zalety
Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric: Koncepcja napędu elektrycznego.
Koncepcja napędu elektrycznego.
Mocny napęd elektryczny: do hydrauliki, dmuchawy i napędu jazdy. Cicha i wytrzymała: wydajna praca przez długie dni robocze. Bez emisji CO₂: czyści nie produkując spalin.
Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric: Przestronna, dwuosobowa kabina z nieograniczoną widocznością na środowisko pracy.
Przestronna, dwuosobowa kabina z nieograniczoną widocznością na środowisko pracy.
Intuicyjna, prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa. Zawieszenie hydro-pneumatyczne zwiększa komfort jazdy. Wielofunkcyjny wyświetlacz w obręczy kierownicy pozwala na szybkie sprawdzenie stanu pracy i ustawień.
Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric: Zbiornik zanieczyszczeń największy w tej klasie.
Zbiornik zanieczyszczeń największy w tej klasie.
Zoptymalizowany pod kątem przepływów zbiornik zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej o pojemności ponad 2 m³. Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii. System recyklingu z dodatkowym zbiornikiem wody, jako wyposażenie standardowe.
Wysokowydajny akumulator 78 kWh.
  • Duży zasięg do długich zastosowań.
  • Wydajna praca przez całą zmianę.
  • Szybki czas ładowania dzięki mocy 22 kW.
Łatwy dostęp serwisowy
  • Wygodna obsługa i ułatwienia dostępu.
Przełączane obie osie skrętne
  • Doskonała manewrowość.
  • Lepsza wydajność powierzchniowa.
Łatwe prowadzenie
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Elektryczny
Napęd trakcyjny Napęd na dwa koła
Moc znamionowa (kW) maks. 90
Prędkość jazdy (km/h) maks. 60
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 2625
Szerokość robocza z 3 szczotkami bocznymi (mm) 2710
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 2500
Zbiornik wody (l) 80 - 400
Zbiornik czystej wody (l) 265
Rozstaw osi (mm) 1980
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 6000
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 4491 x 1300 x 1995
Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric
Zamiatarka komunalna MC 250 e!ectric

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Zastosowania
  • Zamiatanie
  • Usuwanie liści i śmieci z chodników, dróg i innych miejsc publicznych.