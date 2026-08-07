Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT HT 550/36
Wymienna przystawka do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp: Wygodne nożyce do cięcia żywopłotu na wysięgniku MT HT 550/36 zapewniające precyzyjne efekty wymagających prac na wysokich żywopłotach lub przy gruncie.
Wysokie żywopłoty i obszary tuż przy gruncie stanowią często największe wyzwanie. Wygodne nożyce do cięcia żywopłotu na wysięgniku MT HT 550/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp ułatwiają wykonywanie tych trudnych zadań. Ponadto wymienna przystawka charakteryzuje się wysokiej jakości ostrzami i prostą regulacją kąta, co razem prowadzi do precyzyjnych cięć i najlepszych efektów.
Cechy i zalety
Regulacja kąta cięcia
- Kąt cięcia można dowolnie regulować.
Ostrze tnące szlifowane techniką diamentową
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Zgarniacz do żywopłotu
- Łatwe i wygodne usuwanie ścinek.
Kompaktowa konstrukcja
- Łatwe w obsłudze dzięki niskiej masie.
- Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Długość cięcia (mm)
|550
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|28
|Kąt cięcia (°)
|180
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Napięcie (V)
|36
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 100 (6,0 Ah) / maks. 125 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1305 x 125 x 87
Zakres dostawy
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Zastosowania
- Do cięcia boków oraz dolnych i górnych partii wysokich żywopłotów i krzewów
- Do przycinania wysokich krzewów i górnych partii żywopłotów
- Idealne do formowania, np. podczas przycinania na kształt piramidy
- Cięcie i przycinanie żywopłotów i krzewów w trudno dostępnych miejscach
Akcesoria
Części zamienne
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