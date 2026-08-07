Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT HT 550/36

Wymienna przystawka do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp: Wygodne nożyce do cięcia żywopłotu na wysięgniku MT HT 550/36 zapewniające precyzyjne efekty wymagających prac na wysokich żywopłotach lub przy gruncie.

Wysokie żywopłoty i obszary tuż przy gruncie stanowią często największe wyzwanie. Wygodne nożyce do cięcia żywopłotu na wysięgniku MT HT 550/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp ułatwiają wykonywanie tych trudnych zadań. Ponadto wymienna przystawka charakteryzuje się wysokiej jakości ostrzami i prostą regulacją kąta, co razem prowadzi do precyzyjnych cięć i najlepszych efektów.

Cechy i zalety
Regulacja kąta cięcia
  • Kąt cięcia można dowolnie regulować.
Ostrze tnące szlifowane techniką diamentową
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Zgarniacz do żywopłotu
  • Łatwe i wygodne usuwanie ścinek.
Kompaktowa konstrukcja
  • Łatwe w obsłudze dzięki niskiej masie.
  • Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Długość cięcia (mm) 550
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 28
Kąt cięcia (°) 180
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,8
Napięcie (V) 36
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 100 (6,0 Ah) / maks. 125 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 2,3
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1305 x 125 x 87

Zakres dostawy

  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu
Zastosowania
  • Do cięcia boków oraz dolnych i górnych partii wysokich żywopłotów i krzewów
  • Do przycinania wysokich krzewów i górnych partii żywopłotów
  • Idealne do formowania, np. podczas przycinania na kształt piramidy
  • Cięcie i przycinanie żywopłotów i krzewów w trudno dostępnych miejscach
Akcesoria
Części zamienne

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