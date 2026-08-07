Wysokie żywopłoty i obszary tuż przy gruncie stanowią często największe wyzwanie. Wygodne nożyce do cięcia żywopłotu na wysięgniku MT HT 550/36 do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp ułatwiają wykonywanie tych trudnych zadań. Ponadto wymienna przystawka charakteryzuje się wysokiej jakości ostrzami i prostą regulacją kąta, co razem prowadzi do precyzyjnych cięć i najlepszych efektów.