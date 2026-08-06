Varmvattengenerator HWE 860

Fristående elektrisk flödesvärmare

Fristående elektrisk flödesvärmare med kopplingsdosa. Den kan fås med timer och fjärrstyrning av kyla/värme

Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50 - 60
Flödeshastighet (l/h) min. 700 - Max. 1300
Effekt (kW) 24
Värmeeffekt (kW) 24
Skydd (A) 50
Inloppstemperatur (°C) upp till 80
Min. inflöde (l/h) min. 700
Arbetstemperatur (°C) Max. 85
Hetvattenpannans kapacitet, föruppvärmningskammare (l) 19
Vikt (med tillbehör) (kg) 42
Mått (L × B × H) (mm) 700 x 610 x 720
Varmvattengenerator HWE 860
Varmvattengenerator HWE 860
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