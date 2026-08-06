Varmvattengenerator HWE 860
Fristående elektrisk flödesvärmare
Fristående elektrisk flödesvärmare med kopplingsdosa. Den kan fås med timer och fjärrstyrning av kyla/värme
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Flödeshastighet (l/h)
|min. 700 - Max. 1300
|Effekt (kW)
|24
|Värmeeffekt (kW)
|24
|Skydd (A)
|50
|Inloppstemperatur (°C)
|upp till 80
|Min. inflöde (l/h)
|min. 700
|Arbetstemperatur (°C)
|Max. 85
|Hetvattenpannans kapacitet, föruppvärmningskammare (l)
|19
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|42
|Mått (L × B × H) (mm)
|700 x 610 x 720