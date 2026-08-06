Högkvalitativ blandmopp i mikrofiber, bomull och polyester. Bomullen ger enastående absorptionskraft för att effektivt ta upp vätskor. Mikrofibern är oslagbar när det gäller att samla upp smuts och partiklar. Polyesterfibern är perfekt för att ta bort fettig smuts och ger även låg friktion för smidig rengöring.