Blandmopp, Tuft Tris, 40 cm, grå/vit/beige
Mikrofiber-,bomulls- och polyestermopp, vävd med knuten tuftningssystem, interna öglor och yttre klippta fransar. Fickfäste.
Högkvalitativ blandmopp i mikrofiber, bomull och polyester. Bomullen ger enastående absorptionskraft för att effektivt ta upp vätskor. Mikrofibern är oslagbar när det gäller att samla upp smuts och partiklar. Polyesterfibern är perfekt för att ta bort fettig smuts och ger även låg friktion för smidig rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 95
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 10
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring