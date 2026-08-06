Blandmopp, Tuft Tris, 40 cm, grå/vit/beige

Mikrofiber-,bomulls- och polyestermopp, vävd med knuten tuftningssystem, interna öglor och yttre klippta fransar. Fickfäste.

Högkvalitativ blandmopp i mikrofiber, bomull och polyester. Bomullen ger enastående absorptionskraft för att effektivt ta upp vätskor. Mikrofibern är oslagbar när det gäller att samla upp smuts och partiklar. Polyesterfibern är perfekt för att ta bort fettig smuts och ger även låg friktion för smidig rengöring.

Specifikationer

Tekniska data

Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tvätt temperatur (°C) Max. 95
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 10
Blandmopp, Tuft Tris, 40 cm, grå/vit/beige
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring