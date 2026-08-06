Denna blå mikrofibermopp med kardborrefäste är särskilt framtagen för rengöring där man önskar en hög nivå såsom i hygienkänsliga miljöer. Den är tillverkad av material i bra kvalitet och har enkelheten av kardborrefästningen för att lätt kunna bytas ut. Tack vare den kortfibriga strukturen är den idealisk för rengöring av släta och lätt strukturerade hårda golvytor. Dom fina mikrofibertrådarna erbjuder inte bara ett enkelt handhavande genom att de glider lätt över golvytan utan de har också en enastående absorbtionsförmåga på fukt, smuts, damm och fina lösa partiklar. De tilltagna kanterna hjälper dig att komma in i hörn och trånga ytor. Denna 40cm breda mopp passar både en förimpregnerade metod och en spraymetod. (Advanced och Standard)