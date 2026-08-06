Blå mikrofibermopp kardborrefäste 40cm

Mikrofibermopp med kardborrefäste för avtorkning av släta och lätt strukturerade golvytor i en enda passering. Passar både som förimpregnerad och med spraymetod.

Denna blå mikrofibermopp med kardborrefäste är särskilt framtagen för rengöring där man önskar en hög nivå såsom i hygienkänsliga miljöer. Den är tillverkad av material i bra kvalitet och har enkelheten av kardborrefästningen för att lätt kunna bytas ut. Tack vare den kortfibriga strukturen är den idealisk för rengöring av släta och lätt strukturerade hårda golvytor. Dom fina mikrofibertrådarna erbjuder inte bara ett enkelt handhavande genom att de glider lätt över golvytan utan de har också en enastående absorbtionsförmåga på fukt, smuts, damm och fina lösa partiklar. De tilltagna kanterna hjälper dig att komma in i hörn och trånga ytor. Denna 40cm breda mopp passar både en förimpregnerade metod och en spraymetod. (Advanced och Standard)

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Kardborre
Material 85% PET / 15% PA
Textilt material Microfiber
Tillverkningstyp Luggstickad textil i rengöringsytan
Struktur Öglad
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) Max. 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 250
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 420 / 120
Mått, förpackad (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Blå mikrofibermopp kardborrefäste 40cm
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
Rengöringsmedel