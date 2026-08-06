Blå öglad mikrofibermopp 40cm
Blå mikrofibermopp med kardborrefäste. För enkel rengöring av släta och strukturerade golvytor som har löst liggande smuts samt fläckar. Passar både som förimpregnerad och med spraymetod.
Denna blåa öglade mikrofibermoppen är framtagen som ell allroundmopp som skall passa på majoriteten av alla städuppdrag. Den har en jämn och tät fördelning av öglor som ger en enastående förmåga att samla upp damm, skräp och fukt. Genom sin utformning med öglor och stora mängd mikrofiber är den särskilt väl lämpad när man behöver rengöra i hörn, runt kanter och där det finns många hinder som stolsben eller liknande. Rengör bra på såväl släta som strukturerade golvytor. Denna 40cm breda moppen passar både en förimpregnerad metod och en spraymetod. (Advanced och Standard)
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Kardborre
|Material
|100% PET
|Textilt material
|Microfiber
|Tillverkningstyp
|PET-vävd bärare med påsydda öglor
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 250
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 105
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - våt rengöring