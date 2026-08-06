Bomullsmopp, öglad, velcro, 40 cm
Bomullsmopp med kardborrefäste för våtrengöring av oljade eller vaxade kork-, trä- och parkettgolv. Perfekt för användning enligt förbehandlingsmetoden.
Öglorna har en hög bomullsandel och är perfekta för direkt våtrengöring och underhåll av oljade eller vaxade kork-, trä- och parkettgolv. En viktig detalj: Tygets låga vikt minskar de efterföljande kostnaderna för rengöring eftersom fler moppar får plats i en tvättmaskinsladdning. För optimala rengöringsresultat och för att undvika skador på golvet från överflödig fukt, häll 150 procent av rengöringsvätskans vikt över moppen enligt förbehandlingsmetoden. En andra steg för torr torkning av området är generellt sett inte nödv
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Kardborre
|Textilt material
|Bomullsmix
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 250
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 105
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - våt rengöring