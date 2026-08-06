Öglorna har en hög bomullsandel och är perfekta för direkt våtrengöring och underhåll av oljade eller vaxade kork-, trä- och parkettgolv. En viktig detalj: Tygets låga vikt minskar de efterföljande kostnaderna för rengöring eftersom fler moppar får plats i en tvättmaskinsladdning. För optimala rengöringsresultat och för att undvika skador på golvet från överflödig fukt, häll 150 procent av rengöringsvätskans vikt över moppen enligt förbehandlingsmetoden. En andra steg för torr torkning av området är generellt sett inte nödv