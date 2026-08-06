Denna röda öglade mikrofibermoppen är framtagen som ell allroundmopp som skall passa på majoriteten av alla städuppdrag. Den har en jämn och tät fördelning av öglor som ger en enastående förmåga att samla upp damm, skräp och fukt. Genom sin utformning med öglor och stora mängd mikrofiber är den särskilt väl lämpad när man behöver rengöra i hörn, runt kanter och där det finns många hinder som stolsben eller liknande. Rengör bra på såväl släta som strukturerade golvytor. Denna 40cm breda moppen passar både en förimpregnerad metod och en spraymetod. (Advanced och Standard)