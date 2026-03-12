DB 180 Rotojet för K 7

Rotojet med kraftigt, roterande Top-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 7. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.

Kraftfullt verktyg mot envis smuts: rotojeten med roterande Top-munstycke för alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 7. Med den roterande punktstrålen och hög ytkapacitet kan till och med hårt sittande smuts som på mossiga eller vittrade ytor tvättas bort enkelt.

Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
  • Tar effektivt bort hårt sittande smuts från känsliga ytor
Effektiv rengöring med högtryck
  • Tar effektivt bort hårt sittande smuts
100% högre rengöringsprestanda jämfört med Kärchers standard flatstråle.
Bajonettkoppling
  • Enkel att använda
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 450 x 41 x 41

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

Användningsområden
  • Fordon
  • Även envis smuts
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Mossa