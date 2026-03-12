DB 180 Rotojet för K 7
Rotojet med kraftigt, roterande Top-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 7. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.
Kraftfullt verktyg mot envis smuts: rotojeten med roterande Top-munstycke för alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 7. Med den roterande punktstrålen och hög ytkapacitet kan till och med hårt sittande smuts som på mossiga eller vittrade ytor tvättas bort enkelt.
Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
- Tar effektivt bort hårt sittande smuts från känsliga ytor
Effektiv rengöring med högtryck
- Tar effektivt bort hårt sittande smuts
100% högre rengöringsprestanda jämfört med Kärchers standard flatstråle.
Bajonettkoppling
- Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordon
- Även envis smuts
- Trädgårds- och stenmurar
- Mossa