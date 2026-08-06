Det robusta förfiltret kan alternativt monteras på den dränkbara pumpen. Användning av förfilter rekommenderas särskilt när pumpen används i svårt förorenat vatten, t.ex. i byggschakt eller översvämmade områden. Filtret kan användas för att förhindra att stora smutspartiklar kommer in i pumpen. Detta skyddar pumpens impeller och förhindrar att pumpen blockeras av grenar eller smutspartiklar – och förbättrar därigenom dess driftsmässiga tillförlitlighet. Pumpens förfilter är lämpligt för SP 1 till SP 5 dränkbara plan/smutspumpar och har en maskvidd på cirka 5 mm.