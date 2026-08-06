Förfilter för dränkbara pumpar, liten
Skyddar den dränkbara pumpar och förbättrar därmed driftens tillförlitlighet: det robusta och lättmonterade förfiltret för SP 1 till SP 5 dränkbara Plan/smuts-pumpar.
Det robusta förfiltret kan alternativt monteras på den dränkbara pumpen. Användning av förfilter rekommenderas särskilt när pumpen används i svårt förorenat vatten, t.ex. i byggschakt eller översvämmade områden. Filtret kan användas för att förhindra att stora smutspartiklar kommer in i pumpen. Detta skyddar pumpens impeller och förhindrar att pumpen blockeras av grenar eller smutspartiklar – och förbättrar därigenom dess driftsmässiga tillförlitlighet. Pumpens förfilter är lämpligt för SP 1 till SP 5 dränkbara plan/smutspumpar och har en maskvidd på cirka 5 mm.
Egenskaper och fördelar
Robust förfilter
- Skyddar pumphjulet mot stopp till följd av grenar eller smutspartiklar och ökar driftsäkerheten.
System med kardborreband
- Snabb och enkel att ansluta till en dränkbar pump.
5 mm maskstorlek
- Flödet minskas inte, men driftens tillförlitlighet ökas.
Specifikationer
Tekniska data
|Maskstorlek (mm)
|5
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|177 x 179 x 53
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.