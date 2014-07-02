Golvmunstycke DN 35 NT 27/1

Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.

Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.

Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal (Del(ar)) 1
Bredd (mm) 300
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) ( ) 300 x 150 x 80
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