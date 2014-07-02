Golvmunstycke DN 35 NT 27/1
Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.
Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal (Del(ar))
|1
|Bredd (mm)
|300
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) ( )
|300 x 150 x 80