Golvmunstycke parkett
Kärcher parkettmunstycke med mjuka borst för skonsam rengöring av parkettgolv och andra ömtåliga hårda golv.
Parkettmunstycke med mjuka borst för skonsam rengöring av hårda golv, som parkett och laminat, kork, PVC, linoleum och klinker.
Egenskaper och fördelar
Tillbehör till Kärchers kompakta dammsugare VC 2 och VC 3
Parkettmunstycke med mjuka borst
- För skonsam rengöring av hårda golv
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|301 x 115 x 178
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Ömtåliga ytor