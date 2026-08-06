Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda

15 m lång högtrycksslang (ID 6), livsmedelsgodkänd, med AVS-anslutning för slangvinda, EASY!Lock-handskruvkoppling och spårfritt, grått ytterhölje.

15 m högtrycksslang (DN 6) med patenterad (roterande) AVS-anslutning för spolhandtag. Ytterbeläggning som inte missfärgar. För användning inom livsmedelsindustrin. DN 6/155 °C/250 bar.

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 6
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 250
Längd (m) 15
Anslutningsgänga 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,7