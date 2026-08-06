Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda
15 m lång högtrycksslang (ID 6), livsmedelsgodkänd, med AVS-anslutning för slangvinda, EASY!Lock-handskruvkoppling och spårfritt, grått ytterhölje.
15 m högtrycksslang (DN 6) med patenterad (roterande) AVS-anslutning för spolhandtag. Ytterbeläggning som inte missfärgar. För användning inom livsmedelsindustrin. DN 6/155 °C/250 bar.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|250
|Längd (m)
|15
|Anslutningsgänga
|1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,7