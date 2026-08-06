Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m

Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.

Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 20
Temperatur (°C) Max. 100
Max. tryck (bar) 200
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 13,3

Följande ingår

  • Slangvinda
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Tillbehör