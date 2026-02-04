Tack vare de mjuka och skonsamma borsten rengör den med en varaktig effekt vilket inte lämnar några rester. Den har utvecklats speciellt för våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 Premium och VC 7. Med borstens bredd, vinklade, smala och ovala form är dammsugning av stora, små och känsliga ytor perfekt.