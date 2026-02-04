Mjuk borste
Munstyckets borste rengör känsliga ytor varsamt och försiktigt. Den mjuka borsten är det perfekta tillbehöret till din batteridrivna VC 4, VC 6 och VC 7 dammsugare.
Tack vare de mjuka och skonsamma borsten rengör den med en varaktig effekt vilket inte lämnar några rester. Den har utvecklats speciellt för våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 Premium och VC 7. Med borstens bredd, vinklade, smala och ovala form är dammsugning av stora, små och känsliga ytor perfekt.
Egenskaper och fördelar
Mjuka borst
- Lämnar inga spår efter sig vid rengöring av känsliga ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|410 x 45 x 55
Användningsområden
- Möbler