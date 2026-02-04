Mjuk borste

Munstyckets borste rengör känsliga ytor varsamt och försiktigt. Den mjuka borsten är det perfekta tillbehöret till din batteridrivna VC 4, VC 6 och VC 7 dammsugare.

Tack vare de mjuka och skonsamma borsten rengör den med en varaktig effekt vilket inte lämnar några rester. Den har utvecklats speciellt för våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 Premium och VC 7. Med borstens bredd, vinklade, smala och ovala form är dammsugning av stora, små och känsliga ytor perfekt.

Egenskaper och fördelar
Mjuka borst
  • Lämnar inga spår efter sig vid rengöring av känsliga ytor.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 410 x 45 x 55
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Möbler