Set med 2 mycket absorberande och slitstarka universella stora EasyFix microfiberdukar som passar perfekt till SC 1 Upright. Textilmaterialet med en speciell öglestruktur säkerställer särskilt god smutsupptagning. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkta och hygieniskt rena rengöringsresultat i hörn och kanter. Tack vare kardborrsystemet kan microfiberdukarna enkelt och snabbt fästas på EasyFix-golvmunstycket på SC 1 Upright: tryck bara på, så är det klart. Under arbetet sitter duken säkert på plats och kan inte glida. Efter rengöring kan den använda duken tas bort utan kontakt med smuts: trampa bara på fotfliken på duken och dra golvmunstycket upp och bort från den.