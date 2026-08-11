Stora microfiberdukar till EasyFix golvmunstycke
Två stora och högkvalitativa microfiberdukar till SC 1 Upright. Perfekta rengöringsresultat och byte av duk utan kontakt med smuts: enkla att fästa och ta bort tack vare kardborrsystemet.
Set med 2 mycket absorberande och slitstarka universella stora EasyFix microfiberdukar som passar perfekt till SC 1 Upright. Textilmaterialet med en speciell öglestruktur säkerställer särskilt god smutsupptagning. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkta och hygieniskt rena rengöringsresultat i hörn och kanter. Tack vare kardborrsystemet kan microfiberdukarna enkelt och snabbt fästas på EasyFix-golvmunstycket på SC 1 Upright: tryck bara på, så är det klart. Under arbetet sitter duken säkert på plats och kan inte glida. Efter rengöring kan den använda duken tas bort utan kontakt med smuts: trampa bara på fotfliken på duken och dra golvmunstycket upp och bort från den.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitetDen speciella öglestrukturen i tyget säkerställer särskilt god smutsupptagning och ger grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor. Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborrebandGolvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det. Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsdukenDu behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt. Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 140 x 10
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Hårda golv
- Kakel