Komplet za montažo upravljalnika za kovance/žetonjerka za HDS srednji in nadklasični

Validator kovancev, ki ga je mogoče naknadno vgraditi za naprave srednjega / super razreda HDS za samopostrežni način. Za montažo na napravo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 9,5
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