Komplet za montažo upravljalnika za kovance/žetonjerka za HDS srednji in nadklasični
Validator kovancev, ki ga je mogoče naknadno vgraditi za naprave srednjega / super razreda HDS za samopostrežni način. Za montažo na napravo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,5
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