Visokotlačni čistilnik HDS 12/18-4 S
Zmogljiv visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 12 / 18-4 S zagotavlja visoko stopnjo zmogljivosti delovanja črpalke in tehniko optimalnega izgorevanja za ekonomično delovanje.
HDS 12/18-4 S: to napravo vstopnega super razreda Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo odlikuje pretok velike količine vode, ki po želji omogoča uporabo tudi druge razpršilne cevi. Pri tem visokotlačna pištola EASY!Force uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in tako uporabniku zniža zadržno moč na ničlo. Ta visokotlačni čistilnik omogoča intuitivno uporabo in je enostaven za transport. Zaradi svoje eco!efficiency stopnje, optimalne tehnike gorilnika in tudi natančnega doziranja čistilnega sredstva je maksimalno učinkovit in s svojim delovanjem prijazen do okolja. Visoko učinkovitost čiščenja med drugim zagotavlja patentirana tehnologija šob, osna črpalka s 3 keramičnimi bati in turbo ventilator, medtem ko je varnost pri delu ves čas zagotovljena s strogim nadzorom izpušnih plinov. Poleg tega je robustna šasija odporna proti koroziji in lahko brez težav pretrpi tudi težje pogoje uporabe, njena izvedba pa je sploh preprosta in udobna. To zagotavlja enostaven dostop do vseh važnih delov kot tudi udoben vpogled v podatke delovnega procesa v vsakem trenutku.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarno
- V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
- Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primerjavi s polno obremenitvijo zmanjša za 20 %.
Zanesljivost
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Prikličete lahko obratovalne podatke naprave in potrebne servisne intervale.
Najvišja stopnja učinkovitosti
- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
- 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko.
Shranjevanje
- Prostoren predal za shranjevanje npr. za čistilno sredstvo, rokavice ali orodje.
- Primerno za levičarje in desničarje ter za deloz dvema palicama.
Doziranje čistila
- Natančen dozirni ventil zagotavlja nizko porabo.
- Enostaven preklop med posodama za čistilo 1 in 2.
- Pri ničelni nastavitvi poteka samodejno izpiranje.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 1200
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|7,7
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|6,2
|Priključna moč (Kw)
|8,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|178
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|190
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Izklop tlaka
- Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Servisna elektronika z LED prikazovalnikom
- 2 posodi za čistilo
- Zaščita pred suhim zagonom
