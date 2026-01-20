HDS 12/18-4 S: to napravo vstopnega super razreda Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo odlikuje pretok velike količine vode, ki po želji omogoča uporabo tudi druge razpršilne cevi. Pri tem visokotlačna pištola EASY!Force uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in tako uporabniku zniža zadržno moč na ničlo. Ta visokotlačni čistilnik omogoča intuitivno uporabo in je enostaven za transport. Zaradi svoje eco!efficiency stopnje, optimalne tehnike gorilnika in tudi natančnega doziranja čistilnega sredstva je maksimalno učinkovit in s svojim delovanjem prijazen do okolja. Visoko učinkovitost čiščenja med drugim zagotavlja patentirana tehnologija šob, osna črpalka s 3 keramičnimi bati in turbo ventilator, medtem ko je varnost pri delu ves čas zagotovljena s strogim nadzorom izpušnih plinov. Poleg tega je robustna šasija odporna proti koroziji in lahko brez težav pretrpi tudi težje pogoje uporabe, njena izvedba pa je sploh preprosta in udobna. To zagotavlja enostaven dostop do vseh važnih delov kot tudi udoben vpogled v podatke delovnega procesa v vsakem trenutku.