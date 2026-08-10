Krpa iz mikrovlaken
S pomočjo visokokvalitetne mehke krpe iz mikrovlaken lahko osušite očiščene predmete preden jih pospravite.
Hitro sušeča krpa iz mikrovlaken ima veliko moč vpijanja vlage in tekočine. Je prijetno mehka in ščiti občutljive površine. Zaradi svoje velikosti 40 × 40 cm, je prav tako idealna za sušenje koles pred njihovim pospravljanjem.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna mehka krpa iz mikrovlaken
- Za sušenje predmetov pred pospravljanjem.
mikrovlakna
- Vpija veliko vode in se hitro suši.
Puhasto
- Ščiti površine
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,073
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,094
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 400 x 4
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Kolesa
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Otroški voziček / buggy
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci