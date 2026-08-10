Polnilnik za avto
Vedno pripravljeni, tudi na poti - s polnilnikom za avto lahko električno strgalo za led in zunanji mobilni čistilnik polnite kar med vožnjo.
Kärcherjev polnilnik za avto polni električno strgalo za led in mobilni čistilnik za zunanjo uporabo. Na ta način se lahko obe napravi enostavno napolnita prek avtomobilskega akumulatorja tudi med potovanjem in sta vedno pripravljeni za delovanje. Polnilnik za avto tako zagotavlja večje udobje in prilagodljivost.
Značilnosti in prednosti
S priključkom za standardni vžigalnik za cigarete v avtomobilu
- Za praktičen priklop na avtomobil.
Zagotovlja, da ste pripravljeni tudi na poti
- Vedno polna baterija zahvaljujoč možnosti polnjenja preko akumulatorja v avtomobilu.
- Večja prilagodljivost ne glede na razpoložljivost vtičnice.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,104
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 24 x 24