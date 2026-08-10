Kärcherjev polnilnik za avto polni električno strgalo za led in mobilni čistilnik za zunanjo uporabo. Na ta način se lahko obe napravi enostavno napolnita prek avtomobilskega akumulatorja tudi med potovanjem in sta vedno pripravljeni za delovanje. Polnilnik za avto tako zagotavlja večje udobje in prilagodljivost.