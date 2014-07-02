Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je pripravljena na priklop, s premerom 3/4" in z dolžino 3,5 m za sesanje vode. Pripravljena na direkten priklop na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Idealna tudi kot podaljšek sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri. Za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).