Sesalna cev
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, pripravljena na priklop na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Primerna je tudi kot podaljšek sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je pripravljena na priklop, s premerom 3/4" in z dolžino 3,5 m za sesanje vode. Pripravljena na direkten priklop na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Idealna tudi kot podaljšek sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri. Za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Spiralna cev, odporna na vakuum, pripravljena za priklop
- Omogoča direkten priklop na črpalko in jo lahko uporabite tudi kot podaljšek sesalne cevi Poleg tega lahko priklopite tudi sesalne filtre, da boste vašo sesalno cev nadgradili v garnituro sesalne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|3,5
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,768
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,863
|Mere (D × Š × V) (mm)
|415 x 400 x 55
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.