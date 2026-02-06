Šoba za čiščenje cevi za okolju prijazno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. Zelo učinkovito sprošča in odpravlja blokade. Štiri odprtine šob, usmerjene proti zadnjemu delu, zagotavljajo močan pogon in potegnejo cev skozi cev. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.