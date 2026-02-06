Šoba za čiščenje cevi
Nastavek za čiščenje cevi za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za učinkovito odstranjevanje zamašitev. S priključkom R1/8" za namestitev na cev za čiščenje cevi.
Šoba za čiščenje cevi za okolju prijazno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. Zelo učinkovito sprošča in odpravlja blokade. Štiri odprtine šob, usmerjene proti zadnjemu delu, zagotavljajo močan pogon in potegnejo cev skozi cev. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Štirje nazaj usmerjeni visokotlačni curkiVodni tlak samodejno potisne cev naprej v cevi.
Optimizirana oblika šobePovezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakomMočan in učinkovit pri rahljanju zamašitev iz cevi.
Izdelana iz trpežne medenine
- Dolga življenjska doba.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,009
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
|Mere (D × Š × V) (mm)
|18 x 14 x 14
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje cevi
- Čiščenje navpičnih žlebov
- Čiščenje odtokov