Šoba za čiščenje cevi

Nastavek za čiščenje cevi za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za učinkovito odstranjevanje zamašitev. S priključkom R1/8" za namestitev na cev za čiščenje cevi.

Šoba za čiščenje cevi za okolju prijazno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. Zelo učinkovito sprošča in odpravlja blokade. Štiri odprtine šob, usmerjene proti zadnjemu delu, zagotavljajo močan pogon in potegnejo cev skozi cev. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
Šoba za čiščenje cevi: Štirje nazaj usmerjeni visokotlačni curki
Štirje nazaj usmerjeni visokotlačni curki
Vodni tlak samodejno potisne cev naprej v cevi.
Šoba za čiščenje cevi: Optimizirana oblika šobe
Optimizirana oblika šobe
Povezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev.
Šoba za čiščenje cevi: Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Močan in učinkovit pri rahljanju zamašitev iz cevi.
Izdelana iz trpežne medenine
  • Dolga življenjska doba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,009
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
Mere (D × Š × V) (mm) 18 x 14 x 14
Področja uporabe
  • Čiščenje cevi
  • Čiščenje navpičnih žlebov
  • Čiščenje odtokov