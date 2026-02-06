PC 15
Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.
Praktičen in vsestranski komplet za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za učinkovito čiščenje zamašitev. Obseg dobave vključuje dve različni šobi, ki ju je mogoče hitro zamenjati zahvaljujoč vijačnemu priključku. Šoba ima močan potisk naprej s štirimi visokotlačnimi curki, usmerjenimi nazaj – idealno za odtočne cevi in za odstranjevanje zamašitev trdnih snovi. Vrtljiva šoba se uporablja za preventivno vzdrževalno čiščenje. Njegov 360° čistilni sistem učinkovito odstranjuje usedline iz notranjosti sten cevi. S tem preprečite nastanek blokad. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. 15-metrska fleksibilna kakovostna cev je ojačana s tekstilnim pletenjem – za enostavno rokovanje v poševnih cevnih sistemih. Cev ima zaščito pred pregibom in medeninaste priključke za dolgo življenjsko dobo. Primeren za uporabo tako doma kot na prostem v kombinaciji z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher razredov K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Praktičen menjalni sistem z dvema različnima šobamaEnostavne menjave šob. Jet šoba z močnim dovodom, idealna za čiščenje odtočnih cevi in odstranjevanje zamašitev. Vrtljiva šoba s 360° čistilnim učinkom – za močno vzdrževalno čiščenje notranjosti cevi za preprečevanje zamašitev.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakomHitro in učinkovito sprosti zamašitev cevi. Okolju prijazna uporaba brez kemikalij. Vodni tlak samodejno potisne cev naprej v cevi.
Fleksibilna cev s tekstilnim pletenjemEnostavno rokovanje v kotnih cevnih sistemih. Zasnovan za enostavno shranjevanje.
Optimizirana oblika šobe
- Povezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev.
- Kompaktna oblika za maksimalno svobodo gibanja.
Priključki in šobe iz trpežne medenine in nerjavečega jekla
- Dolga življenjska doba.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,123
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,356
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 250 x 80
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Področja uporabe
- Čiščenje cevi
- Čiščenje navpičnih žlebov
- Čiščenje odtokov
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.