PC 15

Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.

Praktičen in vsestranski komplet za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za učinkovito čiščenje zamašitev. Obseg dobave vključuje dve različni šobi, ki ju je mogoče hitro zamenjati zahvaljujoč vijačnemu priključku. Šoba ima močan potisk naprej s štirimi visokotlačnimi curki, usmerjenimi nazaj – idealno za odtočne cevi in ​​za odstranjevanje zamašitev trdnih snovi. Vrtljiva šoba se uporablja za preventivno vzdrževalno čiščenje. Njegov 360° čistilni sistem učinkovito odstranjuje usedline iz notranjosti sten cevi. S tem preprečite nastanek blokad. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. 15-metrska fleksibilna kakovostna cev je ojačana s tekstilnim pletenjem – za enostavno rokovanje v poševnih cevnih sistemih. Cev ima zaščito pred pregibom in medeninaste priključke za dolgo življenjsko dobo. Primeren za uporabo tako doma kot na prostem v kombinaciji z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher razredov K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
PC 15: Praktičen menjalni sistem z dvema različnima šobama
Praktičen menjalni sistem z dvema različnima šobama
Enostavne menjave šob. Jet šoba z močnim dovodom, idealna za čiščenje odtočnih cevi in odstranjevanje zamašitev. Vrtljiva šoba s 360° čistilnim učinkom – za močno vzdrževalno čiščenje notranjosti cevi za preprečevanje zamašitev.
PC 15: Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Hitro in učinkovito sprosti zamašitev cevi. Okolju prijazna uporaba brez kemikalij. Vodni tlak samodejno potisne cev naprej v cevi.
PC 15: Fleksibilna cev s tekstilnim pletenjem
Fleksibilna cev s tekstilnim pletenjem
Enostavno rokovanje v kotnih cevnih sistemih. Zasnovan za enostavno shranjevanje.
Optimizirana oblika šobe
  • Povezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev.
  • Kompaktna oblika za maksimalno svobodo gibanja.
Priključki in šobe iz trpežne medenine in nerjavečega jekla
  • Dolga življenjska doba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 1,123
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,356
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 250 x 80

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Čiščenje cevi
  • Čiščenje navpičnih žlebov
  • Čiščenje odtokov
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.