Praktičen in vsestranski komplet za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za učinkovito čiščenje zamašitev. Obseg dobave vključuje dve različni šobi, ki ju je mogoče hitro zamenjati zahvaljujoč vijačnemu priključku. Šoba ima močan potisk naprej s štirimi visokotlačnimi curki, usmerjenimi nazaj – idealno za odtočne cevi in ​​za odstranjevanje zamašitev trdnih snovi. Vrtljiva šoba se uporablja za preventivno vzdrževalno čiščenje. Njegov 360° čistilni sistem učinkovito odstranjuje usedline iz notranjosti sten cevi. S tem preprečite nastanek blokad. Oblika šob je optimizirana tako, da na mestu, kjer se priključijo na visokotlačno cev, ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. 7,5-metrska fleksibilna visokokakovostna cev je ojačana s tekstilnim pletenjem – za enostavno rokovanje v poševnih cevnih sistemih. Cev ima zaščito pred pregibom in medeninaste priključke za dolgo življenjsko dobo. Primeren za uporabo tako doma kot na prostem v kombinaciji z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher razredov K 2 do K 7.