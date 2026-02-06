Šoba za parket

Kärcherjeva šoba za parket z mehkimi ščetinami za nežno čiščenje parketa in drugih občutljivih trdih podlag.

Šoba za parket z mehko ščetko za nežno čiščenje trdih podlag kot so parket in laminat, kot tudi pluta, PVC, linolej in ploščice.

Značilnosti in prednosti
Ustrezen pribor za Kärcherjeve sesalce VC 2 i VC 3
Šoba za parket z mehkimi ščetinami
  • Za blago in nežno čiščenje trdih tal.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,243
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,353
Mere (D × Š × V) (mm) 301 x 115 x 178
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Občutljive površine