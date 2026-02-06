Šoba za parket
Kärcherjeva šoba za parket z mehkimi ščetinami za nežno čiščenje parketa in drugih občutljivih trdih podlag.
Šoba za parket z mehko ščetko za nežno čiščenje trdih podlag kot so parket in laminat, kot tudi pluta, PVC, linolej in ploščice.
Značilnosti in prednosti
Ustrezen pribor za Kärcherjeve sesalce VC 2 i VC 3
Šoba za parket z mehkimi ščetinami
- Za blago in nežno čiščenje trdih tal.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,243
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,353
|Mere (D × Š × V) (mm)
|301 x 115 x 178
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Občutljive površine