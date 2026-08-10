Univerzalni komplet valjev sive barve
Dvodelni komplet valjev iz mikrovlaken za nežno vlažno čiščenje in nego vseh trdih podlag. Valji ne puščajo vlaken, imajo veliko moč vpijanja in so trpežni. Primerni so za strojno pranje na temperaturi do 60 °C.
Dvojna moč čiščenja: 2-delni komplet valjev zi mikrovlaken za čistilnike tal Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5 in FC 7 zagotavlja nežno mokro čiščenje in vzdrževanje vseh trdih tal - vključno s parketom. Visokokakovostni valji iz mikrovlaken ne puščajo vlaken, so vpojni in izjemno trpežni. Valje lahko perete tudi v pralnem stroju pri maksilni temperaturi 60 °C. Valji so na voljo v dveh barvah: rumeni in sivi. Razlika v barvi pomeni, da lahko te valje uporabljate za različna opravila - na primer en valj v kopalnici in enega v kuhinji,
Značilnosti in prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
2 različni barvi (rumena, siva)
- Higiensko delo na različnih področjih uporabe (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,16
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,247
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 60 x 60
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Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Lakiran parket