Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K 2 – K 4

VP 145 S: kratki in lahki Vario Power Jet Short 360° s kontinuirano regulacijo tlaka in fleksibilnim zglobom z možnostjo nameščanja do 360° je idealen za čiščenje težko dostopnih prostorov v bližini.

Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev
  • Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Prihranek časa
  • Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Prilagodljiv zglob
  • Nastavljiv 360° zglob
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,183
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,226
Mere (D × Š × V) (mm) 166 x 42 x 62
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Čiščenje mest za kolo pri vozilih
  • Vrtna korita
  • Smetnjaki