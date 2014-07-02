Črpalka BP 1 Barrel je odlična alternativa zalivalke. Z njo postane zalivanje otročje lahko in nošenje težkih zalivalk postane preteklost. Pri tem ne boste ohranili le zdravega hrbta. Tudi vaša denarnica bo s to črpalko za zalivanje prihranila lepo vsoto. Zahvaljujoč brezplačni deževnici, ki vsebuje veliko hranilnih snovi, boste prihranili drago pitno vodo. V kompletu je tudi 15 m 1/2'' PrimoFlex cevi, razpršilna pištola ter univerzalne spojke za cevi (vključno 1 x Aqua Stop). Črpalka za sode je pripravljena na priklop, z njo lahko nemudoma začnete z zalivanjem. Inovativna pritrditev na rob soda skrbi za odličen oprijem in zagotavlja učinkovito zalivanje vrta, ki se izplača. Poleg tega se na držalu nahaja vgrajeno stikalo za vklop/izklop, s katerim lahko črpalko udobno vklopite in jo nato spet izklopite in hkrati privarčujete čas in energijo. Če se plovec nahaja v vodi, ta uravnava aktivnost črpalke glede na nivo vode in jo varuje pred suhim tekom. Zahvaljujoč prilagodljivi cevi pritrditve na rob soda lahko črpalko namestite na poljubno višino soda.