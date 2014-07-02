Črpalka za sod BP 1 Barrel Set
BP 1 Barell komplet – inovativna črpalka za sodove s stikalom za vklop/izklop na robu soda. Zahvaljujoč kompletu vrtne cevi, ki je vključen v dobavo, je možna takojšnja uporaba.
Črpalka BP 1 Barrel je odlična alternativa zalivalke. Z njo postane zalivanje otročje lahko in nošenje težkih zalivalk postane preteklost. Pri tem ne boste ohranili le zdravega hrbta. Tudi vaša denarnica bo s to črpalko za zalivanje prihranila lepo vsoto. Zahvaljujoč brezplačni deževnici, ki vsebuje veliko hranilnih snovi, boste prihranili drago pitno vodo. V kompletu je tudi 15 m 1/2'' PrimoFlex cevi, razpršilna pištola ter univerzalne spojke za cevi (vključno 1 x Aqua Stop). Črpalka za sode je pripravljena na priklop, z njo lahko nemudoma začnete z zalivanjem. Inovativna pritrditev na rob soda skrbi za odličen oprijem in zagotavlja učinkovito zalivanje vrta, ki se izplača. Poleg tega se na držalu nahaja vgrajeno stikalo za vklop/izklop, s katerim lahko črpalko udobno vklopite in jo nato spet izklopite in hkrati privarčujete čas in energijo. Če se plovec nahaja v vodi, ta uravnava aktivnost črpalke glede na nivo vode in jo varuje pred suhim tekom. Zahvaljujoč prilagodljivi cevi pritrditve na rob soda lahko črpalko namestite na poljubno višino soda.
Značilnosti in prednosti
Komplet, pripravljen za priklopIdealen komplet za zalivanje za začetnike zahvaljujoč kompletu vrtne cevi, ki je vključen v dobavo.
Vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcemZa udobno upravljanje črpalke direktno na držalu.
Vgrajen predfilterVaruje črpalko pred umazanijo in s tem povišuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.
Enostavno in udobno
- Odlično nadomestilo za zalivalko: za uporabo deževnice, pri kateri varujete vaš hrbet in proračun.
Prilagodljiva montaža na rob soda
- Odlična stabilnost na katerem koli sodu zahvaljujoč odličnemu prilagajanju.
Stikalo s plovcem
- Za regulacijo delovanja črpalke glede na nivo vode ter za zaščito pred suhim tekom.
Nastavljiva dolžina cevi
- Odlično prilagajanje različnim globinam sodov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|400
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3800
|Vodja dostave (m)
|11
|Tlak (bar)
|max. 1,1
|Potopna globina (m)
|max. 7
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni kabel (m)
|10
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,753
|Mere (D × Š × V) (mm)
|135 x 170 x 520
Obseg dobave
- Pribor za zalivanje
Oprema
- Udoben ročaj
- Možnost pritrditve
- Po dolžini nastavljiva cev
- Vključen predfilter
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Regulirni in zaporni ventil
- Enostavna definicija višine vklopa: ja
- Stikalo s plovcem
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrta iz deževnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.