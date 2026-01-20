Poceni sanitarna voda za pralne stroje, toaletno vodo itd., impresivna črpalka za dvig tlaka BP3 Home izpolnjuje visoke standarde kakovosti Kärcher in oskrbuje gospodinjstva z zanesljivim virom sanitarne vode. Uporabnikom omogoča preprosto povezavo in uporabo alternativnih vodnih virov, kot so vodnjaki ali cisterne – samodejno, z ravno pravšnjim pritiskom in zmogljivostjo. BP 3.200 Home se samodejno vklopi in izklopi glede na potrebno količino vode. Črpalka je opremljena s številnimi funkcijami, kot so protipovratni ventil, integriran indikator tlaka, posoda za kompenzacijo tlaka (19 litrov) in toplotna zaščita. Ergonomski ročaj za prenašanje omogoča enostavno rokovanje in prenašanje. Podnožje črpalke je mogoče pritrditi na tla z vijaki, kar zagotavlja, da črpalka varno stoji. BP 3.200 Home je enostaven za uporabo s stikalom za vklop/izklop neposredno na črpalki. Visokokakovostni sestavni deli, kot sta prirobnica iz nerjavečega jekla in gred motorja, ne izgledajo le privlačno, temveč zagotavljajo tudi izjemno dolgo življenjsko dobo.