Domača oskrba z vodo BP 3.200 Home
Zmogljiva črpalka za dvig tlaka BP 3.200 Home z vgrajeno posodo za kompenzacijo tlaka samodejno črpa poceni servisno vodo po vsej hiši.
Poceni sanitarna voda za pralne stroje, toaletno vodo itd., impresivna črpalka za dvig tlaka BP3 Home izpolnjuje visoke standarde kakovosti Kärcher in oskrbuje gospodinjstva z zanesljivim virom sanitarne vode. Uporabnikom omogoča preprosto povezavo in uporabo alternativnih vodnih virov, kot so vodnjaki ali cisterne – samodejno, z ravno pravšnjim pritiskom in zmogljivostjo. BP 3.200 Home se samodejno vklopi in izklopi glede na potrebno količino vode. Črpalka je opremljena s številnimi funkcijami, kot so protipovratni ventil, integriran indikator tlaka, posoda za kompenzacijo tlaka (19 litrov) in toplotna zaščita. Ergonomski ročaj za prenašanje omogoča enostavno rokovanje in prenašanje. Podnožje črpalke je mogoče pritrditi na tla z vijaki, kar zagotavlja, da črpalka varno stoji. BP 3.200 Home je enostaven za uporabo s stikalom za vklop/izklop neposredno na črpalki. Visokokakovostni sestavni deli, kot sta prirobnica iz nerjavečega jekla in gred motorja, ne izgledajo le privlačno, temveč zagotavljajo tudi izjemno dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Integrirana toplotna zaščitaZaščitna funkcija, ki preprečuje pregrevanje črpalke.
Prirobnica in gred iz nerjavečega jeklaTrpežni materiali za dolgo življenjsko dobo
Integriran indikator tlaka
- Popoln nadzor in servis.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|600
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3200
|Vodja dostave (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Delovni tlak (bar)
|1,5 - 2,8
|Maks. Sesalna (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,439
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|439 x 269 x 517
Obseg dobave
- Vključuje dva priključna adapterja za črpalke G1
Oprema
- Integrirana posoda za kompenzacijo tlaka: 19 l
- Integriran indikator tlaka
- Stikalo za vklop/izklop, odporno na škropljenje
- Termo varovalka
- Prirobnica in gred iz nerjavečega jekla
- Vklj. s povratnim ventilom
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
Področja uporabe
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
