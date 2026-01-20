Kompaktna, robustna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden je popoln začetni model za zalivanje vrta z vodo iz alternativnih virov, kot so rezervoarji in rezervoarji za vodo. Črpalka navdušuje z visoko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Zahvaljujoč ergonomskemu ročaju in majhni teži je BP 4.500 Garden mogoče udobno prenašati. Vrtna črpalka prav tako ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Napravo lahko priročno vklapljate in izklapljate z velikim nožnim stikalom in tako zaščitite hrbet. Uporaba visokokakovostnih materialov zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. Še več: z elektronskim tlačnim stikalom je BP 4.500 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop. To pomeni še večje udobje pri zalivanju vrta. To pa še ni vse: nadgrajena črpalka je popolna za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.