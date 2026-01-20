Vrtna črpalka BP 4.500 Garden

Močna in trpežna: vrtna črpalka BP 4.500 Garden je idealna začetna rešitev za okolju prijazno zalivanje vrtov iz alternativnih vodnih virov, kot so cisterne, rezervoarji itd.

Kompaktna, robustna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden je popoln začetni model za zalivanje vrta z vodo iz alternativnih virov, kot so rezervoarji in rezervoarji za vodo. Črpalka navdušuje z visoko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Zahvaljujoč ergonomskemu ročaju in majhni teži je BP 4.500 Garden mogoče udobno prenašati. Vrtna črpalka prav tako ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Napravo lahko priročno vklapljate in izklapljate z velikim nožnim stikalom in tako zaščitite hrbet. Uporaba visokokakovostnih materialov zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. Še več: z elektronskim tlačnim stikalom je BP 4.500 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop. To pomeni še večje udobje pri zalivanju vrta. To pa še ni vse: nadgrajena črpalka je popolna za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden: Udobno nožno stikalo
Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden: Optimalno sesanje
Optimalno sesanje
Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
  • Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 550
Maks. količina pretoka (l/h) < 4500
Vodja dostave (m) max. 36
Tlak (bar) max. 3,6
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 6,381
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,54
Mere (D × Š × V) (mm) 372 x 186 x 231

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ločena odprtina za polnjenje
  • Ventil za izpust vode
  • Ergonomski ročaj
Področja uporabe
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
