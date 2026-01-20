Vrtna črpalka BP 4.500 Garden
Močna in trpežna: vrtna črpalka BP 4.500 Garden je idealna začetna rešitev za okolju prijazno zalivanje vrtov iz alternativnih vodnih virov, kot so cisterne, rezervoarji itd.
Kompaktna, robustna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden je popoln začetni model za zalivanje vrta z vodo iz alternativnih virov, kot so rezervoarji in rezervoarji za vodo. Črpalka navdušuje z visoko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Zahvaljujoč ergonomskemu ročaju in majhni teži je BP 4.500 Garden mogoče udobno prenašati. Vrtna črpalka prav tako ne potrebuje vzdrževanja in jo je mogoče priključiti brez orodja. Napravo lahko priročno vklapljate in izklapljate z velikim nožnim stikalom in tako zaščitite hrbet. Uporaba visokokakovostnih materialov zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Kärcher ponuja tudi petletno podaljšano garancijo. Še več: z elektronskim tlačnim stikalom je BP 4.500 Garden mogoče nadgraditi v črpalko s samodejno funkcijo Start/Stop. To pomeni še večje udobje pri zalivanju vrta. To pa še ni vse: nadgrajena črpalka je popolna za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Optimalno sesanjeKakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 4500
|Vodja dostave (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,381
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,54
|Mere (D × Š × V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
