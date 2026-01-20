Vrtna črpalka BP 4.500 Garden Set Plus
Popoln komplet za začetnike, pripravljen za uporabo: "BP 4.500 Garden Set Plus" vklj. vrtna črpalka, sesalna in vrtna cev. Idealno za zalivanje vrtov z uporabo alternativnih vodnih virov.
Ta praktični začetni set vsebuje vse, kar potrebujete za zalivanje vrta iz vodnih virov ali cistern. Vrhunec je seveda kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden, ki navdušuje z veliko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Kot vse vrtne črpalke Kärcher tudi zanjo ni potrebno vzdrževanje, lahko jo namestite brez orodja in jo je mogoče priročno vklapljati in izklapljati, ne da bi povzročali bolečine v hrbtu, zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Poleg tega lahko zalivalno črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa (s pomočjo elektronskega tlačnega stikala) – za še več udobja na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu. Komplet vrtne črpalke dopolnjuje 3,5-metrska spiralna cev, odporna na vakuum, vključno s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1, premer 3/4"), 20-metrska cev Kärcher PrimoFlex® (premer 1/2") in šoba, konektorji in adapter za pipo. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom vam bo ta komplet v užitek še posebej dolgo časa. Poleg tega vam Kärcher ponuja opcijsko podaljšanje garancije na 5 let.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Pripravljeno za uporaboVključno s celotno spiralo, pripravljeno za priključitev, in kompletom vrtne cevi za takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka takoj črpa vodo iz globine 8 metrov, na primer iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|550
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 4500
|Vodja dostave (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Vklj. s kompletom sesalne cevi
- Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.