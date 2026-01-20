Ta praktični začetni set vsebuje vse, kar potrebujete za zalivanje vrta iz vodnih virov ali cistern. Vrhunec je seveda kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden, ki navdušuje z veliko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Kot vse vrtne črpalke Kärcher tudi zanjo ni potrebno vzdrževanje, lahko jo namestite brez orodja in jo je mogoče priročno vklapljati in izklapljati, ne da bi povzročali bolečine v hrbtu, zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Poleg tega lahko zalivalno črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa (s pomočjo elektronskega tlačnega stikala) – za še več udobja na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu. Komplet vrtne črpalke dopolnjuje 3,5-metrska spiralna cev, odporna na vakuum, vključno s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1, premer 3/4"), 20-metrska cev Kärcher PrimoFlex® (premer 1/2") in šoba, konektorji in adapter za pipo. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom vam bo ta komplet v užitek še posebej dolgo časa. Poleg tega vam Kärcher ponuja opcijsko podaljšanje garancije na 5 let.