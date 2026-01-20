Vrtna črpalka BP 4.500 Garden Set Plus

Popoln komplet za začetnike, pripravljen za uporabo: "BP 4.500 Garden Set Plus" vklj. vrtna črpalka, sesalna in vrtna cev. Idealno za zalivanje vrtov z uporabo alternativnih vodnih virov.

Ta praktični začetni set vsebuje vse, kar potrebujete za zalivanje vrta iz vodnih virov ali cistern. Vrhunec je seveda kompaktna in dolgotrajna vrtna črpalka BP 4.500 Garden, ki navdušuje z veliko sesalno močjo in optimalnim tlakom. Kot vse vrtne črpalke Kärcher tudi zanjo ni potrebno vzdrževanje, lahko jo namestite brez orodja in jo je mogoče priročno vklapljati in izklapljati, ne da bi povzročali bolečine v hrbtu, zahvaljujoč velikemu nožnemu stikalu. Poleg tega lahko zalivalno črpalko nadgradite s funkcijo samodejnega zagona/izklopa (s pomočjo elektronskega tlačnega stikala) – za še več udobja na vrtu ali za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu. Komplet vrtne črpalke dopolnjuje 3,5-metrska spiralna cev, odporna na vakuum, vključno s filtrom in protipovratnim ventilom (priključni navoj G1, premer 3/4"), 20-metrska cev Kärcher PrimoFlex® (premer 1/2") in šoba, konektorji in adapter za pipo. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom vam bo ta komplet v užitek še posebej dolgo časa. Poleg tega vam Kärcher ponuja opcijsko podaljšanje garancije na 5 let.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden Set Plus: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden Set Plus: Udobno nožno stikalo
Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 4.500 Garden Set Plus: Pripravljeno za uporabo
Pripravljeno za uporabo
Vključno s celotno spiralo, pripravljeno za priključitev, in kompletom vrtne cevi za takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
  • Kakovostna črpalka takoj črpa vodo iz globine 8 metrov, na primer iz cisterne.
Ločena odprtina za polnjenje
  • Enostavno polnjenje pred uporabo.
Izpustni vijak
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 550
Maks. količina pretoka (l/h) < 4500
Vodja dostave (m) max. 36
Tlak (bar) max. 3,6
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 6,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,3
Mere (D × Š × V) (mm) 372 x 186 x 231

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1
  • Vklj. s kompletom sesalne cevi
  • Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ločena odprtina za polnjenje
  • Ventil za izpust vode
  • Ergonomski ročaj
Področja uporabe
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
