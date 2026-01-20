Hišna črpalka BP 4.900 Home omogoča zanesljivo, popolnoma avtomatizirano črpanje vode za domačo uporabo. Zagotavlja pritisk povsod, kjer ga želite uporabiti, na primer za oskrbo pralnega stroja ali kopalnice. V preverjeni kakovosti Kärcher zmogljiva BP 4,900 Home omogoča dostop do vode iz alternativnih virov, kot so vodnjaki ali rezervoarji. Izjemno praktično: hišne črpalke se po potrebi samodejno vklopijo in izklopijo. Celovita oprema črpalke vključuje nepovratni ventil, integriran indikator tlaka, 24-litrski rezervoar za izravnavo tlaka in toplotno zaščito. Vgrajena toplotna zaščita zagotavlja dodatno varnost v nujnih primerih: črpalka se samodejno izklopi, takoj ko se izsuši. Črpalka je tudi izjemno dolgotrajna zahvaljujoč komponentam iz nerjavečega jekla. S podpornimi nogami, ki jih je mogoče pritrditi na tla z vijaki, zagotavlja ves čas stabilen položaj.