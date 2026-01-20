Domača oskrba z vodo BP 4.900 Home
Zmogljiva hišna črpalka BP 4,900 Home z vgrajenim rezervoarjem za kompenzacijo tlaka samodejno črpa vodo iz alternativnih virov kot predelano vodo skozi celotno hišo.
Hišna črpalka BP 4.900 Home omogoča zanesljivo, popolnoma avtomatizirano črpanje vode za domačo uporabo. Zagotavlja pritisk povsod, kjer ga želite uporabiti, na primer za oskrbo pralnega stroja ali kopalnice. V preverjeni kakovosti Kärcher zmogljiva BP 4,900 Home omogoča dostop do vode iz alternativnih virov, kot so vodnjaki ali rezervoarji. Izjemno praktično: hišne črpalke se po potrebi samodejno vklopijo in izklopijo. Celovita oprema črpalke vključuje nepovratni ventil, integriran indikator tlaka, 24-litrski rezervoar za izravnavo tlaka in toplotno zaščito. Vgrajena toplotna zaščita zagotavlja dodatno varnost v nujnih primerih: črpalka se samodejno izklopi, takoj ko se izsuši. Črpalka je tudi izjemno dolgotrajna zahvaljujoč komponentam iz nerjavečega jekla. S podpornimi nogami, ki jih je mogoče pritrditi na tla z vijaki, zagotavlja ves čas stabilen položaj.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Integrirana toplotna zaščitaZaščitna funkcija, ki preprečuje pregrevanje črpalke.
Prirobnica in gred iz nerjavečega jeklaTrpežni materiali za dolgo življenjsko dobo
Integriran indikator tlaka
- Popoln nadzor in servis.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Podporna noga z možnostjo vijaka
- Popoln za trajno namestitev.
Ločena odprtina za polnjenje
- Enostavno polnjenje pred uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1150
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 4900
|Vodja dostave (m)
|max. 50
|Tlak (bar)
|max. 5
|Delovni tlak (bar)
|1,5 - 3,5
|Maks. Sesalna (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|13,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18,006
|Mere (D × Š × V) (mm)
|506 x 269 x 540
Obseg dobave
- Vključuje dva priključna adapterja za črpalke G1
Oprema
- Integrirana posoda za kompenzacijo tlaka: 24 l
- Integriran indikator tlaka
- Stikalo za vklop/izklop, odporno na škropljenje
- Termo varovalka
- Prirobnica in gred iz nerjavečega jekla
- Vklj. s povratnim ventilom
- Ločena odprtina za polnjenje
- Ventil za izpust vode
Področja uporabe
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.